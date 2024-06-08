Суббота, 8 Июня 2024 15:27

АрмИнфо.Присутствие Минской группы ОБСЕ крайне важно. Об этом заявил Баграт Србазан - лидер движения "Тавуш во имя Родины", отвечая на вопросы международных СМИ относительно заявлении официального Баку о необходимости упразднения Минской группы ОБСЕ.

Он подчеркнул, что присутствие международных гарантов - уже существующих платформ, в частности Минской группы ОБСЕ, имеет

значимую роль в контексте прозрачности переговорного процесса, исключения угроз, принуждений, требований односторонних уступок. Именно поэтому, по мнению Србазана, Азербайджан хочет ликвидировать эту посредническую платформу и вернуться к тому процессу, который уже есть. "А именно к отсутствию переговорного процесса. Ведь сегодня есть лишь имитация переговоров, не более", - подчеркнул лидер Движения.