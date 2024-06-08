|Ален Симонян: В последнее время между Арменией и Грузией развивается беспрецедентно тесное сотрудничество
|Помощник госсекретаря США Джеймс О Брайен в ближайшие дни посетит Армению
|Баграт Србазан: Невзирая на многочисленные вопросы к российской стороне - отношения нуждаются в регулировании
|Баграт Србазан: Мы готовы вести реальные переговоры с реальной и многосторонней повесткой
|Баграт Србазан: Присутствие Минской группы ОБСЕ крайне важно
|Минокружающей среды предупреждает: Из-за надвигающегося циклона реки Армении вновь могут выйти из берегов
|Баграт Србазан: Очень интересно на каких основаниях глава МИД Армении заявил о том, что мирный договор с Азербайджаном можно заключить в течение месяца
|Русская Гуманитарная Миссия организовала летний языковой лагерь для арцахских детей
|Симонян обвинил Алиева в торпедировании мирного процесса
|Армения делает схожие шаги в отношении МГ ОБСЕ, необходимость в которой отпадет после подписания мирного договора - спикер парламента Армении
|Спикер парламента Армении замглаве МИД РФ: Хватит угрожать нам прямо или косвенно, хватит говорить с нами в такой риторической манере
|Сила Одного Драма - Дороге Жизни: Бенефициар Июля - Мощная Мысль
|Вальмар: Искусство, являясь наукой чувств, очищают душу человека
|Спикер НС РА о призыве Захаровой: парламентской делегации Армении в Буче не было, это ложь
|В Бонне демонстранты призывают Азербайджан незамедлительно освободить армянских заключённых
|Захарова призвала армянских парламентариев показать российским властям список погибших граждан при провокации в Буче
|В Ереване стартовал фестиваль винных дней
|Генсек ОДКБ: Армянская сторона не возражает против принятия решений в ограниченном формате в Организации
|Специалисты из Армении, России и Грузии работают над восстановлением разрушенной ж/д инфраструктуры
|Грузинские специалисты оказывают помощь Армении в восстановлении поврежденных участков железной дороги
|В Армении будет создана полицейская гвардия - проект закона
|Секретариат ШОС заинтересован в расширении взаимовыгодных отношений с Арменией
|Тотального контроля за всем тем, что происходит в Армении, не будет - МВД
|Захарова: Конфронтационная сущность полувоенного присутствия EC-овцев на армянской территории очевидна
|Ереван выражает готовность подписать мирный договор с Баку в течение следующего месяца - Заявление
|Армения намерена углубить и расширить имеющееся военно-техническое взаимодействие с Грецией
|В Армении при проведении выборов больше не будет использоваться механизм бумажного оповещения граждан
|Грузинский политик: Сегодня в Армении действуют все разведки мира и вовсю ее расшатывают
|Для граждан Армении, вступающих в брак, минимальный возрастной ценз составит 18 лет, без каких-либо исключений - проект закона
|Культурный центр Терьян стал лауреатом премии European Heritage Awards
|Произошла утечка в сеть телефонных данных около 280 тысяч армянских пользователей
|Кампания во время Боннской конференции призывает Азербайджан доказать стремление "сделать COP29 конференцией для достижения мира", и освободить армянских политзаключённых
|Стартовал предварительный отборочный тур фестиваля авторской песни <Парус надежды>
|Правительство РА намерено ужесточить меры уголовной ответственности за совершение киберпреступлений
|На газозаправочной станции, на которой произошел взрыв, полностью остановлена утечка газа
|Баку предложил Еревану вместе обратиться в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы ОБСЕ
|Михаил Галузин: Россия не понижает уровень отношений с Арменией
|Кнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшего
|Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Диалога высокого уровня ЕС-Центральная Азия
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В СНБ Армении обнародовали имя пограничника, подорвавшегося сегодня в Воскепаре на мине
|Медведев: Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц
|Восстановлено движение всех видов транспортных средств по дороге в направлении КПП "Верхний Ларс"
|Изменена мера пресечения в отношении помощника Левона Кочаряна
|Посол: ЕС поддерживает стабильность Армении, ее суверенитет и демократию
|На Армению надвигается новый циклон, который принесет с собой новые обильные дожди
|Пашинян: наши российские партнеры проводят масштабную работу по восстановлению железнодорожного сообщения в зоне бедствия
|Тюрколог: Турция и Азербайджан преследуют цель оторвать Сюник от Армении
|Республика Армения получила права еще на одно имущество - генпрокурор
|Дорога, ведущая на КПП "Верхний Ларс" закрыта для всех видов транспортных средств
|Здание, в котором ранее располагался АОКС, будет передано в доверительное управление
|Ардшинбанк - финансовый партнер международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга в Ереване».
|Институт Лемкина призывает ООН воздержаться от проведения в Азербайджане COP29
|Депутат НС выразил сомнение в возможности зеркальных изменений в конституциях Армении и Азербайджана.
|Пешеходная связь с районом станции "Санаин" в Алаверди восстановлена - СС МВД Армении
|Путин: Транспортный путь "Север-Юг" может стать востребованным международным коридором
|В МИД Туркменистана состоялись туркмено-иракские политические консультации
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Депутат от правящей в Армении фракции призвал закрыть телеканал Армянской Апостольской Церкви
|Концерт Snoop Dogg-a состоится
|Читать больше
АрмИнфо.В связи с проникновением активного черноморского циклона 8 июня в большинстве регионов Армении ожидаются периодические дожди и грозы, в отдельных районах осадки будут интенсивными. Об этом сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды.
Ведомство также предупредило, что ожидается повышение уровня воды в реках Дебед, Агстев и южного берега озера Севан.
Напомним, что в конце мая на север Армении обрушились проливные дожди, которые привели к выходу из берегов рек Дебед, Агстев и наводнению в Лорийской и Тавушской областях. В результате разрушились многие дороги и мосты, подтоплены дома, возникло множество проблем с точки зрения инфраструктур. В частности, речь идет о связи, линиях электропередач, газопроводах, системах, связанных с питьевой водой и орошением. Было эвакуировано свыше 400 человек, число жертв достигло 4.
|Ален Симонян: В последнее время между Арменией и Грузией развивается беспрецедентно тесное сотрудничество
|Помощник госсекретаря США Джеймс О Брайен в ближайшие дни посетит Армению
|Баграт Србазан: Невзирая на многочисленные вопросы к российской стороне - отношения нуждаются в регулировании
|Баграт Србазан: Мы готовы вести реальные переговоры с реальной и многосторонней повесткой
|Баграт Србазан: Присутствие Минской группы ОБСЕ крайне важно
|Минокружающей среды предупреждает: Из-за надвигающегося циклона реки Армении вновь могут выйти из берегов
|Баграт Србазан: Очень интересно на каких основаниях глава МИД Армении заявил о том, что мирный договор с Азербайджаном можно заключить в течение месяца
|Русская Гуманитарная Миссия организовала летний языковой лагерь для арцахских детей
|Симонян обвинил Алиева в торпедировании мирного процесса
|Армения делает схожие шаги в отношении МГ ОБСЕ, необходимость в которой отпадет после подписания мирного договора - спикер парламента Армении
|Спикер парламента Армении замглаве МИД РФ: Хватит угрожать нам прямо или косвенно, хватит говорить с нами в такой риторической манере
|Сила Одного Драма - Дороге Жизни: Бенефициар Июля - Мощная Мысль
|Вальмар: Искусство, являясь наукой чувств, очищают душу человека
|Спикер НС РА о призыве Захаровой: парламентской делегации Армении в Буче не было, это ложь
|В Бонне демонстранты призывают Азербайджан незамедлительно освободить армянских заключённых
|Захарова призвала армянских парламентариев показать российским властям список погибших граждан при провокации в Буче
|В Ереване стартовал фестиваль винных дней
|Генсек ОДКБ: Армянская сторона не возражает против принятия решений в ограниченном формате в Организации
|Специалисты из Армении, России и Грузии работают над восстановлением разрушенной ж/д инфраструктуры
|Грузинские специалисты оказывают помощь Армении в восстановлении поврежденных участков железной дороги
|В Армении будет создана полицейская гвардия - проект закона
|Секретариат ШОС заинтересован в расширении взаимовыгодных отношений с Арменией
|Тотального контроля за всем тем, что происходит в Армении, не будет - МВД
|Захарова: Конфронтационная сущность полувоенного присутствия EC-овцев на армянской территории очевидна
|Ереван выражает готовность подписать мирный договор с Баку в течение следующего месяца - Заявление
|Армения намерена углубить и расширить имеющееся военно-техническое взаимодействие с Грецией
|В Армении при проведении выборов больше не будет использоваться механизм бумажного оповещения граждан
|Грузинский политик: Сегодня в Армении действуют все разведки мира и вовсю ее расшатывают
|Для граждан Армении, вступающих в брак, минимальный возрастной ценз составит 18 лет, без каких-либо исключений - проект закона
|Культурный центр Терьян стал лауреатом премии European Heritage Awards
|Произошла утечка в сеть телефонных данных около 280 тысяч армянских пользователей
|Кампания во время Боннской конференции призывает Азербайджан доказать стремление "сделать COP29 конференцией для достижения мира", и освободить армянских политзаключённых
|Стартовал предварительный отборочный тур фестиваля авторской песни <Парус надежды>
|Правительство РА намерено ужесточить меры уголовной ответственности за совершение киберпреступлений
|На газозаправочной станции, на которой произошел взрыв, полностью остановлена утечка газа
|Баку предложил Еревану вместе обратиться в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы ОБСЕ
|Михаил Галузин: Россия не понижает уровень отношений с Арменией
|Кнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшего
|Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Диалога высокого уровня ЕС-Центральная Азия
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В СНБ Армении обнародовали имя пограничника, подорвавшегося сегодня в Воскепаре на мине
|Медведев: Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц
|Восстановлено движение всех видов транспортных средств по дороге в направлении КПП "Верхний Ларс"
|Изменена мера пресечения в отношении помощника Левона Кочаряна
|Посол: ЕС поддерживает стабильность Армении, ее суверенитет и демократию
|На Армению надвигается новый циклон, который принесет с собой новые обильные дожди
|Пашинян: наши российские партнеры проводят масштабную работу по восстановлению железнодорожного сообщения в зоне бедствия
|Тюрколог: Турция и Азербайджан преследуют цель оторвать Сюник от Армении
|Республика Армения получила права еще на одно имущество - генпрокурор
|Дорога, ведущая на КПП "Верхний Ларс" закрыта для всех видов транспортных средств
|Здание, в котором ранее располагался АОКС, будет передано в доверительное управление
|Ардшинбанк - финансовый партнер международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга в Ереване».
|Институт Лемкина призывает ООН воздержаться от проведения в Азербайджане COP29
|Депутат НС выразил сомнение в возможности зеркальных изменений в конституциях Армении и Азербайджана.
|Пешеходная связь с районом станции "Санаин" в Алаверди восстановлена - СС МВД Армении
|Путин: Транспортный путь "Север-Юг" может стать востребованным международным коридором
|В МИД Туркменистана состоялись туркмено-иракские политические консультации
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Депутат от правящей в Армении фракции призвал закрыть телеканал Армянской Апостольской Церкви
|Концерт Snoop Dogg-a состоится
|Читать больше
|У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
|Генерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и Ираном
|Эксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересы
|Азербайджан играет с Арменией и миром в <кошки-мышки> - аналитик
|Политолог: единственной возможностью для изменения ситуации в Армении является проведение досрочных парламентских выборов
|Читать больше
|Стартовал автопробег в Гюмри во главе с гюмрийцем Багратом Галстаняном
|У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
|Пришло время нарушить это странное молчание: Всеармянский совет дипломатов обратился к иностранным дипмиссиям и международным организациям
|Баграт Галстанян анонсировал с 8:00 завтрашнего дня акции неповиновения
|Директор Объединенного управления по снижению угроз DTRA Пентагона посетил Ереван
|Премьер-министр РА: я лично знаю об участии как минимум двух государств ОДКБ, принимавших участие в подготовке войны против нас
|Баграт Србазан: Третий этап нашей борьбы будет самым сложным, но самым приятным
|Провластный депутат: за движением "Тавуш во имя родины" стоит фигура Роберта Кочаряна
|Я должен поговорить с Католикосом: Србазан об инициативе о его выдвижения в премьер-министры Армении
|Мнение: Заявления Лукашенко в Баку наглядно демонстрируют результаты работы армянской и азербайджанской дипломатии
|Опрос: Более половины респондентов в Армении позитивно оценивают движение "Тавуш во имя Родину"
|Эксперты и политологи проанализировали <Проблемы вокруг Армении и их возможные решения>
|Вардан Восканян: Баграт Србазан стал отныне харизматичным духовно-общественным лицом не только Тавуша, но и всей Армении
|Гегам Степанян сигнализирует о нападках фейков на арцахев после заявления Арцахской епархии ААЦ о поддержке движения "Тавуш во имя Родины'
|Движение, начавшееся в Тавуше, вернуло нам национальное достоинство - Вазген Манукян