Суббота, 8 Июня 2024 15:26

АрмИнфо.В связи с проникновением активного черноморского циклона 8 июня в большинстве регионов Армении ожидаются периодические дожди и грозы, в отдельных районах осадки будут интенсивными. Об этом сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды.

Ведомство также предупредило, что ожидается повышение уровня воды в реках Дебед, Агстев и южного берега озера Севан.

Напомним, что в конце мая на север Армении обрушились проливные дожди, которые привели к выходу из берегов рек Дебед, Агстев и наводнению в Лорийской и Тавушской областях. В результате разрушились многие дороги и мосты, подтоплены дома, возникло множество проблем с точки зрения инфраструктур. В частности, речь идет о связи, линиях электропередач, газопроводах, системах, связанных с питьевой водой и орошением. Было эвакуировано свыше 400 человек, число жертв достигло 4.