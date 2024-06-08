Суббота, 8 Июня 2024 15:25

АрмИнфо.Вокруг мирного договора нет обсуждений, здесь есть императивное требование азербайджанской стороны, принуждение и угроза. Подобные оценки озвучил, отвечая на вопрос СМИ о заявлении главы МИД РА о том, что мирное соглашение возможно подписать в течение месяца, лидер движения "Тавуш во имя Родины" Баграт Србазан.

"На этом фоне как вы представляете заключение мирного соглашения, какого содержания оно будет? Какой ценой? Мы не можем решить даже вопрос делимитации и демаркации границ по единым картам. И это не делимитация и демаркация, а попросту сдача территорий. Вместо чего, что мы получаем? Ничего!", - посетовал он. Србазан в этом контексте напомнил заявление главы правительства Армении, который сказал, что уступая территории, мы снижаем риски. "Прошу обратить внимнаие на то, что мы не устранили риски, а снизили. То есть, говоря простым языком, вместо 10 выстрелов, будет 4 ? Мы оказались в асбурдном положении", - добавил лидер Движения.

В связи с этим Србазан заметил, что не понимает на каких основаниях Арарат Мирзоян (глава МИД РА) делает подобные заявления. "И очень интересно узнать, каким будет содержание мирого соглашения?", - заявил он. Глава Движения напомнил также о неоднократных заявлениях азербайджанского президента о том, что все процессы вокруг мирного соглашения должны происходить в соответствии с их повесткой. "Что так и происходит", - сказал он.

Напомним, что после заявления азербайджанского президента о том, что мирное соглашение будет подписано только в случае если Армения внесет правки в Конституцию, МИД РА выступил со следующим сообщением: "Республика Армения не имеет территориальных претензий ни к одному из своих соседей, в том числе к Азербайджану. Конституция Республики Армения и поправки к ней являются внутренним делом РА. Мы рассматриваем попытки официального Баку вмешаться во внутриармянские дискуссии по этому поводу, начавшиеся в 2018 году, как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны.

В то же время мы считаем, что подобные разговоры торпедируют мирный процесс и ставят под сомнение искренность руководства Азербайджана в достижении мира".

В МИД РА также отметили, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном достаточно созрело для подписания, и армянская сторона выражает готовность конструктивно и интенсивно работать над его завершением и подписанием в течение следующего месяца.