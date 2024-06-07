Пятница, 7 Июня 2024 20:26

АрмИнфо. Спикер парламента Армении вновь усомнился в откровенности тех, кто рассуждает об отношениях Армении и ОДКБ. <Хватит угрожать нам, хватит говорить об ОДКБ. Когда они говорят об ОДКБ, пусть лучше расскажут нам, где проходит граница ОДКБ и какие обязательства у этой организации существуют перед своими партнерами, пусть покажут себя как сторона союзнического договора между Россией и Арменией.

Хватит делать подобные заявления касательно нашей суверенной территории>, - заявил Ален Симонян в интервью журналистам в кулуарах НС РА, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания замглавы МИД РФ Михаила Галузина о позиции Армении в ОДКБ.

Спикер парламента также особо подчеркнул, что Армения ни с одной страной мира не обсуждает и не ведет переговоров о дислокации каких-либо вооруженных сил или военных баз на своей территории и тем более о присоединении к какому-либо военно-стратегическому альянсу.

В связи с этим Симонян счет абсурдным мнение Галузина о том, что Армения способна поделиться с третьей стороной национальными базами данных, связанных с коллективной безопасностью. <Хватит говорить с нами в такой риторической манере. Хватит угрожать нам прямо или косвенно, прибегая, в том числе и к помощи своих пропагандистов и манкуртов, носящих армянские фамилии, и всеми теми людьми, которым за это платят. Это не действует на общественность нашей страны и даже напротив - имеет обратный эффект. Более того, мы не интересуемся всем этим и тем более не руководствуемся этим>, - сказал Симонян, подчеркнув, что не считает, что вообще должен реагировать на слова <этого господина>. А будет ли реагировать МИД Армении, ему и решать.

Напомним, что на днях в интервью российскому госагентству ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин отметил, что армянское руководство, похоже, хотело бы воспользоваться моментом в условиях, когда Запад проявляет повышенную заинтересованность в усилении взаимодействия, в том числе в сфере безопасности, предлагая разнообразные формы и форматы сотрудничества. Однако необдуманные решения, которые обеспечат полный допуск западников к национальным базам данных, к чувствительной для безопасности страны информации, не только угрожают в конечном итоге суверенитету государства, но и могут сделать объективно невозможным возврат к совместной работе по выстраиванию единого оборонного пространства с Россией и другими союзниками по ОДКБ