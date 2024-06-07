Пятница, 7 Июня 2024 18:35

АрмИнфо.В Национальной картинной галерее открылась экспозиция, которая представлена оригинальной коллекцией армянского выдающегося художника Вальмара (Владимира Маргаряна). В ходе открытия выставки художник передал в дар Национальной картинной галерее хранящуюся у него одну акварельную работу Мартина Петросяна <София>, которая с сегодняшнего дня пополнит коллекцию Нацгалереи. Выставка будет открыта для всех желающих до 7 июля с.г.

Действительно уникальная по своему типу выставка представлена работами таких выдающихся армянских мастеров, как Жансем, Гарзу, Акоп Акопян, Вруйр Галстян, Хачатур Есаян, Акоп Григорян и многие другие, а также двух эстонских художников - Хелле Вахерсалу и Валдура Охакаса. Коллекция Вальмара формировалась с 1970-х годов, и состоит из 170 работ, в том числе кисти ныне живущих мастеров.

<По своей сути я человек, любящий уникальность, исключительность. Я не люблю похожих людей, похожие города, живопись и т д.>, - рассказал Вальмар, поясняя концепцию своей коллекции. Отметив, что каждый народ богат своим искусством, он перечислил имена армянских художников, подчеркнув их исключительность в контексте мирового искусства. <Искусство, являясь наукой чувств, очищают душу человека, пробуждает чувства, пробуждает спящего человека>, - добавил он. Коллекционер отметил, что горд и счастлив тем, что имел возможность в свое время общаться, принимать этих выдающихся художников, чьи полотна сегодня украшают залы Нацгалереи. Координатором выставки выступила Маргарита Хачатрян. Она рассказала, что экспозиция включает в себя многожанровые работы авторов Советской Армении, представителей Диаспоры и Эстонии. На обороте полотен можно увидеть теплые дружеские пожелания, которые сами по себе представляют фактологическую ценность.

На открытии присутствовали представители Аппарата премьер-министра Армении, Союза художников Армении, почитатели творчества Вальмара и др.

Отметим, что Вальмар родился в 1948 году в Гюмри. В 1972 году окончил Ереванский художественно- театральный институт. Учился у Ерванда Кочара. По окончании института разворачивает плодотвор- ную творческую деятельность, активно участвуя в республиканских и всесоюзных выставках. 1976 - член Союза художников Армении, а с 1994 года член Союза международных художников (ЮНЕСКО). На счету у Вальмара 40 персональных и 117 групповых выставок, организованных в Армении, Москве, Эстонии, Латвии, в европейских, ближневосточных и американских Центрах культуры. Картины Валь- мара экспонируются в музеях и галереях Армении, России, США, Испании, Японии, Франции, а также хранятся в частных собраниях. 2006 - заслуженный художник Республики Армения.