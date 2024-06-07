Пятница, 7 Июня 2024 17:51

АрмИнфо.Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев обсудил с заместителем министра иностранных дел РА Мнацаканом Сафаряном текущее состояние и актуальные вопросы армяно-казахстанских отношений.

Как сообщил сам Иманбаев на своей странице в Фейсбук, были также обсуждены вопросы, связанные с участием в международных мероприятиях, проводимых в текущем году в Казахстане и Армении.

"Кроме того, обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита главы государства в Армению. В рамках встречи состоялась церемония вручения экзекватур вновь назначенным Почетным консулам Республики Казахстан в Араратской и Арагацотнской областях", - проинформировал Иманбаев.