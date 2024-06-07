Пятница, 7 Июня 2024 17:45

АрмИнфо.В Ереване открылся один из самых излюбленных фестивалей, как среди местных жителей, так и гостей столицы - Yerevan Wine Days. Центральные улицы Еревана (Сарьяна-Московяна-Туманяна) по традиции превратились в винные артерии города, ознаменовав собой открытие винного фестиваля.

В этом году Yerevan Wine Days представит новую концепцию, основанную на многовековой истории и культуре армянского кувшина (карас). Главный герой фестиваля - карас, как свидетель и носитель истории. Важнейшей целью мероприятия является представление многовековой истории армянского виноделия всему миру, а также развитие фестивального туризма в регионе.

Фестиваль откроет посетителям практически всю палитру армянского виноделия, представив на своей площадке порядка 80 винодельческих предприятий и около 700 сортов армянских вин.

Как ранее сообщала пресс-служба EventToura, занимающаяся организацией Yerevan Wine Days, территория фестиваля разделена будет на несколько зон: винную (где посетители смогут попробовать познакомиться с лучшим ассортиментом армянских вин); гастрономическую ( где представлены до 30 заведений общепита); музыкальную (сцена будет расположена на перекрестке улиц Туманяна-Парпеци); благотворительную (помимо того, что фестиваль является крупным туристическим и экономическим событием, на протяжении 3 лет он также является платформой для ряда благотворительных организаций, занимающихся образованием и реабилитацией солдат).

Кроме того, на винных улицах будут установлены до 10 торговых киосков, где можно приобрести <Пакеты Наслаждения Вином>, билеты, отдельные бокалы; павильон для розыгрыша и сувенирный и винный павильон <Винных дней Еревана>. В частности, <Пакет наслаждения вином>, ставший символом <Винных дней Еревана>, состоит из: брендированного бокала Yerevan Wine Days, 12 купонов, брендированного чехла для бокала, информационного буклета с картой мероприятия, купона для главного розыгрыша, информации об участвующих винных компаниях с QR-кодами и др. Стоимость пакета составляет 12 тыс. драмов.

Согласно источнику, в этом году, параллельно с фестивалем Yerevan Wine Days, EventToura представит новый проект: Wine and more: Business market. На бизнес-маркете компании, занимающиеся производством, экспортом или импортом алкогольных и безалкогольных напитков, смогут встретиться в профессиональной обстановке и наладить выгодное сотрудничество.

С расписанием можно познакомиться по следующей ссылке: https://www.yerewinedays.am/ru/yerewinedays/#agenda

В 2023 году фестиваль посетило 120 000 человек, из которых около 30 000 были туристами.

Отметим, что Yerevan Wine Days проводится в Армении с 2017 года.