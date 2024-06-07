Пятница, 7 Июня 2024 14:45

АрмИнфо. В Армении будет создана полицейская гвардия. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности на заседании 7 июня в первом чтении вынесла положительное заключению по представленному правительством РА проекту соответствующего закона.

Заместитель министра внутренних дел Арпине Саркисян, представлявшая проект, подчеркнула, что законопроект прошел длительный этап обсуждений, в том числе, и в ходе парламентских слушаний. Гвардия будет заниматься обеспечением безопасности общественного порядка, охраной объектов, перевозкой специальных грузов и другими функциями, не связанными с защитой государства, что отличает ее от полицейских войск. Она будет сформирована из полицейских войск, Главного управления государственной охраны полиции, специальных подразделений полиции, и Главного управления уголовной полиции. Очень важно, чтобы новая структура не повторяла другие функции. Гвардия будет находиться под общим руководством начальника полиции. Проект закона определяет статус, структуру, задачи и функции полицейской гвардии, а также права и обязанности ее служащих, включая соразмерность применения ими силовых мер. Полицейская гвардия будет действовать под гражданским управлением и парламентским контролем. Также будут созданы территориальные подразделения прямого подчинения, обеспечивающие безопасность в нескольких областях страны.

Тем самым, как отметила замминистра, реформы в сфере полиции, предусматривали и предусматривают четыре основных направления - создание Патрульной службы, Уголовной полиции, муниципальной полиции и полицейской гвардии. Осенью текущего года планируется запустить уголовную и муниципальную полицию. У каждых из этих структур будет свой руководитель, который будет подчиняться начальнику Полиции. В случае с Полицейской гвардией предусмотрено начать набор сотрудников, которые должны обратиться в МВД с заявлением и принять участие в процессе переподготовки, который начнется уже с начала октября. В переподготовке смогут принять участие все желающие, но окончательное решение будет принято при положительных результатах претендентов.