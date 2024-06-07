Пятница, 7 Июня 2024 13:33

АрмИнфо.Москва по закрытым дипломатическим каналам никого не уведомляла о необходимости прекращения деятельности гражданской миссии ЕС в Армении, она обо всё этом говорила сразу и публично. Об это 7 июня в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на уточнение азербайджанского журналиста, уведомляла ли Москва Францию о необходимости свернуть деятельность гражданской миссии ЕС в Армении.

"У меня нет сомнения, что французские дипломаты в России не только по ресторанам ходят, но и иногда работой занимаются. Правда сами себе ее и ограничили. Ну и собственно, ровно потому у нас были подозрения к качеству их работы, мы сразу и публично стали говорить о нашем негативном отношении к упомянутой миссии ЕС в Армении. Мы неоднократно комментировали конфронтационную сущность этого полувоенного присутствия есовцев на армянской территории", - заявила Захарова.

При этом она уверенна, что доказательств вышесказанного и искать не нужно, поскольку всё и так очевидно. По словам Захаровой, антироссийские, антиазербайджанские, антииранские задачи этой миссии всё более очевидны. "А уж тем более когда к ней стали подключаться страны НАТО, всё уже стало понятно вообще всем. Ничего кроме дестабилизации военно-политической обстановки и превращения региона в очередную арену геополитического соперничества ждать от подобных инициатив ЕС не стоит",- сказала она.

По ее словам, появился такой шанс для установления мира и стабильности на Южном Кавказе, началась конкретная работа в соответствующем направлении, что не понравилось ЕС, который не видит этот регион мирным, и именно поэтому там появилась эта миссия.

"Мы уверены, что все актуальные вопросы, стоящие перед Закавказьем должны и могут решаться на основе коллективных усилий именно региональных государств, исключительно в интересах расположены здесь стран, без вмешательства извне", - резюмировала она.

Отметим, что Россия неоднократно выражала свое недовольство размещением гражданской миссии ЕС в Армении.