Пятница, 7 Июня 2024 12:16

АрмИнфо.Грузия является неким гарантом стабильности на Южном Кавказе. Если начать ее подначивать, расшевеливать, то всё по эффекту домино может распространиться на весь Кавказ, и последствия будут необратимыми. Об этом в эфире RTVI на дискуссиях "Евросоюзу Грузия нужна больше, чем Грузии Евросоюз". Протесты, закон об иноагентах, ЕС и НАТО" заявил грузинский политик, дипломат, политолог Леван Пирвели, говоря и о ситуации вокруг Армении.

Касаясь текущих процессов грузинский дипломат отметил, что сегодня именно Запад расшатывает и вооружает Армению. "И эти действия Запада вполне понятны, поскольку Армения сама по себе может стать актором в таких провокационных действиях на Кавказе, если логистику будет обеспечивать Грузия. И они до сих пор были уверены, что Грузия беспрекословно будет исполнять все желания Запада, в том числе военного и военно-логистического характера", - отметил грузинский политик.

При этом Пирвели выразил уверенность, что самостоятельная политика Грузии "мешает карты" Запада в регионе, в том числе военного характера, поскольку ему будет сложнее предпринимать провокации военного характера на Кавказе.

На замечание о том, что армянские власти могут смотреть на всё это иначе, Пирвели обратил внимание, что в Армении на это всё могу смотреть как угодно, но нельзя забывать о том, что Ереван зависит от Грузии.

На просьбу дать оценку критике и претензиям Армении в отношении ОДКБ, грузинский политик обратил внимание, что этот военный блок не мог быть вовлечен в процессы вокруг Нагорного Карабаха, поскольку у нее не было на это мандата. "Заметьте, Армения сама не признала независимость Нагорного Карабаха, а ОДКБ действует только на территории самих стран-участников Организации. А Армению пока никто не трогал. И как будет действовать ОДКБ теоретически, если Азербайджан нападет на армянские земли - это другой вопрос. Но, о каком Нагорном Карабахе может идти речь, когда Армения сама признала эти территории азербайджанскими", - задался вопросом Пирвели.

При этом он считает, что если у Армении так много претензий к ОДКБ, то почему она не покинет Организацию. По его словам, армянская политика в этом вопросе очень странная, претензий тьма, и всё равно страна продолжает оставаться в ОДКБ. Он также назвал нелепым заявление Армении о заморозке членства в ОДКБ. "Я не представляю себе такого понятия. Представляете, если какая-то страна вдруг объявит, что замораживает свое членство в НАТО? Это же касается и ОДКБ", - с усмешкой сказал грузинский политик.

Касаясь протестных акций в Армении, Пирвели отметил, что в стране происходит полный хаос. "В Армении сегодня работают все разведки мира: и российское участие и влияние видно, и французское, и американское. Там всё, и они расшатывают Армению. И мы, в Грузии, наблюдая за этим, не хотим оказаться в схожей ситуации. И я думаю, что закон об иноагентах в Грузии будет этому способствовать, поскольку все эти разведки представлены через НКО. Это давно ни для кого не секрет", - заметил политик, добавив, что в Грузии прекрасно понимают, что это всё - результат действий Запада.

Политик считает, что Запад хочет раскачать Южный Кавказ, параллельно создав плацдарм против Ирана. "Мы в Грузии прекрасно всё это понимаем. Им нужен Кавказ в полном подчинении", - заметил он.

Пирвели еще раз подчеркнул, что Армению сегодня раскачивают все, кому не лень: одни для того, чтобы она начала подготовку к будущей войне с Азербайджаном, другие, чтобы этого не произошло. Поэтому, считает аналитик, сегодня сложно вывести общую картину, но процессы видны.