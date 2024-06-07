Пятница, 7 Июня 2024 12:09

АрмИнфо. В Армении для граждан, вступающих в брак, минимальный возрастной ценз составит 18 лет, без каких-либо исключений. Комиссия Национального Собрания РА по государственно- правовым вопросам на заседании 7 июня выдала положительное заключение по проекту поправок в Семейном и Гражданском кодексах, представленные в первом чтении депутатом НС от правящей фракции "Гражданский договор" Рустамом Бакояном.

Представляя законодательную инициативу, депутат напомнил, что в настоящее время возраст, который позволяет парам вступать в брак, составляет 18 лет. При этом человек может вступить в брак и в 17 лет, но при наличии согласия родителей, усыновителей или опекуна. Более того, лица могут вступить в брак и в возрасте 16 лет, при условии, если имеется согласие родителей, усыновителей или опекунов, а также если другому лицу, вступающему в брак, исполнилось 18 лет. Теперь все эти исключения будут изъяты из закона.

В свою очередь, заместитель министра юстиции РА Арменуи Арутюнян отметила, что правительство РА не только поддерживает представленный пакет, но и приветствует его, поскольку речь идет о здоровье несовершеннолетних. Она привела ряд статистических данных, согласно которым в 2021 году число вступивших в 16-летнем возрасте в брак граждан составило 5 случаев, в 2022 году - 4, в 2023 году - 3. Что касается 17-летних, то их число намного большее. Так, в 2021 году в этом возрасте в брак вступили 49 пар, в 2022 году - 26, в 2023 году - 24.