Пятница, 7 Июня 2024 12:07

АрмИнфо. Европейская комиссия и Europe Nostra объявили победителей премии European Heritage Awards/Europa Nostra Awards в 2024 году. Одна из самых престижных наград в области культурного наследия Европы была присуждена Культурному центру Терьян из Армении за проект <Креативная гавань - расширение прав и возможностей беженцев из Нагорного Карабаха> в категории <Образование, обучение и навыки>.

Центр для поддержки жителей Арцаха, которые переехали в Армению после полномасштабных военных действий 2023, создал широкий спектр образовательных мероприятий, чтобы помочь им адаптироваться к новым условиям жизни, поддерживать друг друга и решать свои проблемы.

За культурный центр <Терьян> можно проголосовать также на сайте https://vote.europanostra.org/ , что поможет организации стать лауреатом премии Public Choice Award 2024 года и получить денежную награду. Впервые на престижной платформе будет показано видео, освещающее насильственное перемещение населения Нагорного Карабаха, материальное и нематериальное культурное наследие утраченной родины, а также другие вопросы, связанные с армянами Арцаха. Голосование открыто до 22 сентября 2024 года.

Отметим, что премия European Heritage Awards / Europa Nostra Awards была учреждена в 2002 году Европейской комиссией и с тех пор находится в ведении Europa Nostra. Она является самой престижной наградой Европы в области культурно- исторического наследия. Награды выявляют и продвигают передовой опыт в области сохранения и улучшения материального и нематериального культурного наследия, стимулируют трансграничный обмен знаниями по всей Европе, повышают осведомленность общественности и признают культурное наследие Европы и поощряют дальнейшие превосходные инициативы своим примером. Награды ежегодно присуждаются до 30 выдающихся достижений в области наследия, среди которых до пяти Гран-при. Каждый победитель Гран-при получает денежное вознаграждение в размере 10 000 евро. Кроме того, приз зрительских симпатий вручается одному из победителей, выбранных по итогам онлайн-голосования, проведенного Europa Nostra