Пятница, 7 Июня 2024 11:37

АрмИнфо. Стартовал предварительный отборочный тур Международного фестиваля авторской песни <Парус надежды - 2024>, который продлится до 20 июня.

Подать заявки на участие могут, как авторы-исполнители, так и лица, исполняющие произведения других авторов в собственной интерпретации. Каких-либо возрастных ограничений нет. Заявку на участие можно заполнить на странице фестиваля в Фейсбук: BARDFESTARMENIA.

<Если вы играете на гитаре и пишете или исполняете песни, самое время присоединиться к Международному фестивалю авторской песни <Парус надежды-2024>, - говорится в сообщении организаторов фестиваля.

Согласно источнику, прошедшие предварительный отбор исполнители, примут участие в отборочном туре, который состоится 28 июня в Ереванском театре <Метро>. В ходе концерта члены жюри - известные бард-исполнители Армении Эдуард Зорикян, Армине Айрапетян и Рубен Камалян - выберут лучших, которые получат возможность принять участие в финале фестиваля на озере Севан. Расходы на проживание и питание участников возьмет на себя Фестиваль.

В открытое море <Парус надежды> выйдет с 19 по 21 июля. Фестиваль, как и в прошлом году, пройдет в зоне отдыха WishUp, прилегающей к селу Шоржа Гегаркуникской области. Гостей фестиваля ожидает два концертных дня, в которых примут участие 10 лучших исполнителей, определенных не только в рамках отборочного тура, состоявшегося в этом году, но и в предыдущих годах, а также авторы-исполнители из-за рубежа, и уже известные и любимые публикой армянские бард-исполнители старшего поколения.

Севанский этап фестиваля, как всегда, будет насыщен мастер-классами, теплыми встречами и музыкальными беседами у костра до рассвета.

Фестиваль проводится с целью выявить начинающих авторов-исполнителей, стимулировать их деятельность и создать среду для общения между любителями этого жанра и авторами песен. Организаторами фестиваля выступают культурная общественная организация "Civil art" и Клуб бардов.

С деталями 9-го Международного фестиваля авторской песни <Парус надежды> можно познакомиться, как на странице Фестиваля в Фейсбук (BARDFESTARMENIA ), так и позвонив по номеру телефона: 099 942022.