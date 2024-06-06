Четверг, 6 Июня 2024 21:18

АрмИнфо. Азербайджан предложил Армении вместе обратиться в ОБСЕ для упразднения Минской группы ОБСЕ, выполнявшей посредническую миссию в урегулировании карабахской проблемы. Как передает ТАСС, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателей парламентов стран - членов Парламентской ассамблеи тюркских государства (ТЮРКПА).

<Мы уже предложили армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения вместе выступили с обращением к ОБСЕ для упразднения Минской группы. В ней нет никакой необходимости, она сейчас не функционирует. Мы де-факто не позволим ей функционировать. Что касается де-юре, то юридически она должна быть упразднена, и это покажет, насколько Армения искренна> - сказал он.

По словам азербайджанского президента, если Армения предпочтет сохранение Минской группы, то это будет равно территориальным претензиям к Азербайджану.

Он подчеркнул, что на протяжении 28 лет Минская группа пыталась заморозить карабахскую проблему. Вместе с тем Алиев заметил, что подписание мирного соглашения с Арменией невозможно, пока не будут введены изменения в Конституцию государства. По его словам, когда Азербайджан ставит этот вопрос, это не означает, что Баку вмешивается во внутренние дела Армении.

Отметим, что Минская группа ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией - была создана в 1992 году для урегулирования карабахского конфликта