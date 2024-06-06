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АрмИнфо. Азербайджан предложил Армении вместе обратиться в ОБСЕ для упразднения Минской группы ОБСЕ, выполнявшей посредническую миссию в урегулировании карабахской проблемы. Как передает ТАСС, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателей парламентов стран - членов Парламентской ассамблеи тюркских государства (ТЮРКПА).
<Мы уже предложили армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения вместе выступили с обращением к ОБСЕ для упразднения Минской группы. В ней нет никакой необходимости, она сейчас не функционирует. Мы де-факто не позволим ей функционировать. Что касается де-юре, то юридически она должна быть упразднена, и это покажет, насколько Армения искренна> - сказал он.
По словам азербайджанского президента, если Армения предпочтет сохранение Минской группы, то это будет равно территориальным претензиям к Азербайджану.
Он подчеркнул, что на протяжении 28 лет Минская группа пыталась заморозить карабахскую проблему. Вместе с тем Алиев заметил, что подписание мирного соглашения с Арменией невозможно, пока не будут введены изменения в Конституцию государства. По его словам, когда Азербайджан ставит этот вопрос, это не означает, что Баку вмешивается во внутренние дела Армении.
Отметим, что Минская группа ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией - была создана в 1992 году для урегулирования карабахского конфликта
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|Дорога, ведущая на КПП "Верхний Ларс" закрыта для всех видов транспортных средств
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|Ардшинбанк - финансовый партнер международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга в Ереване».
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|Депутат от правящей в Армении фракции призвал закрыть телеканал Армянской Апостольской Церкви
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|Байрамов: Стало меньше вопросов, остающихся открытыми по проекту мирного соглашения с Арменией
|Замглавы МИД Армении принял делегацию французского департамента Прованс- Альпы-Лазурный Берег
|Министр: есть уверенность в том, что в текущем году заборы из озера Севан будут сведены к минимуму
|Глава МИД Венгрии: Помимо Армении помощь от Европейского фонда мира должна быть оказана и Азербайджану
|Движение "Тавуш во имя Родины" начало автопробег в Варденис
|В МВД Армении сообщили о продлении еще на один месяц 50% бонусной системы по погашению штрафов за нарушение ПДД
|Армянские компании представят свою продукцию на выставке обороны и безопасности Eurosatory в Париже
|Борьба движения "Тавуш во имя Родины" ведется и за освобождение всех политзаключенных - Чалабян
|Армения впервые поддержала резолюцию ООН "о статусе вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона"
|Министр обороны Армении принял участие в выставке "HEMUS-2024" в Пловдиве
|Манасян: утверждения о том, что Омбудсмен делает лишь публичные заявления не соответствуют действительности
|Пашинян: правительство РА готово приложить все усилия для дальнейшего укрепления и развития армяно-индийского диалога
|Китай заинтересован сотрудничеством с Арменией в рамках проекта "Академический город"
|ANCA поддерживает поправки к NDAA, призванные привлечь Азербайджан к ответственности за геноцид в Арцахе
|В воде в зоне бедствия болезнетворных бактерий не обнаружено - минздрав Армении
|В Армению прибыл офицер Европейского центра по чрезвычайным ситуациям
|Немецкие гражданские активисты на полях климатической конференции в Бонне потребовали от Азербайджана освободить армянских пленных
|Арестован 29-летний мужчина, предлагавший гражданам взятки за участие в митингах движения "Тавуш во имя Родины"
|ЕГУ вошел в список лучших высших учебных заведений мира
|Премьер-министр РА предлагает покататься с ним на велосипеде
|Государство готово построить новую школу в Киранце - если этого потребуют жители
|Омбудсмен Арцаха: Слова ненависти в отношении арцахцев не только не уменьшаются, но и день ото дня приобретают новые проявления
|Сурен Папикян отправился в Болгарию
|Москва: Армения перестала проявлять заинтересованность в контактах с Россией по линии МИД и Минобороны
|Мирзоян и Зиберт обсудили вопросы амбициозной повестки партнерства Армения-ЕС
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МИД Словении: мы видим конструктивный подход Армении к установлению мира на Южном Кавказе
|ЕСПЧ огласил решение по делу "Варян против Армении"
|Премьер Армении и чиновник из ЕС обсудили вопросы повестки углубления двусторонних отношений
|Коллекцию художника Вальмара представят в Национальной картинной галерее
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