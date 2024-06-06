Четверг, 6 Июня 2024 15:54

АрмИнфо. Мера пресечения в отношении помощника депутата парламента Армении от оппозиционной фракции "Айастан" (Армения) Левона Кочаряна - Арутра Сукояна изменена.

Как сообщил его адвокат Эрик Алексанян, в отношении Артура Сукояна применен домашний арест.

Напомним, что 2 мая СК Армении ходатайствовал об аресте Сукояна на два месяца. Суд удовлетворил данное ходатайство. По данным СК, "30 апреля Сукоян во дворе парламента подошел к корреспонденту Civiс.am Давиду Левоняну, вступил с ним в спор и ударил по лицу, при этом угрожал журналисту, требуя не распространять нежелательные видео".

После инцидента журналист представил сообщение о преступлении. По его словам, причиной конфликта стало видео, опубликованное журналистом и связанное с главой Тавушской епархии архиепископом ААЦ Багратом Галстяном. Провластный журналист, в частности, назвал Галстанянам агентом "КГБ", который "получает деньги из Кремля".

Сам Сукоян касаясь данного инцидента заявил, что Левонян в последнее время отличился своей "миссией" по дискредитации церкви, что для него неприемлемо. "То же самое я пытался объяснить ему, когда случайно увидел его во дворе Национального собрания. Я подошел и сказал, что нападки на церкви неприемлемы для меня как армянина и как христианина. Я ему сказал, что это аморально", - заявил он. По словам Сукояна, в ответ Давид Левонян оскорбил его и получил удар. "Я ударил его один раз, он упал на землю. Он встал, начал что-то кричать, но я на эти провокации не подался. Я не хотел его бить, но когда люди переходят красную линию, для меня это очень болезненно. Печально, что сегодня Армянская Апостольская Церковь подвергается нападкам в Армении и со стороны армян. Этот молодой человек до конца не понял, в чем заключался мой гнев", - заключил помощник Левона Кочаряна.

Примечательно, что правоохранительные органы действуют не столько расторопно в случае фактов насилия над оппозиционными журналистами со стороны провластных чиновников.