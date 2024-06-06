Четверг, 6 Июня 2024 15:28

АрмИнфо.В Ереване стартовало мероприятие "Диалог сообществ Восточного партнерства Открытого правительства" с участием представителей гражданского общества и государственных структур Армении, Грузии, Украины и Молдовы, директора армянской миссии Агентства США по международному развитию Джона Алело и регионального координатора стран Восточного партнерства Питера Варга.

Открывая мероприятие, глава аппарата премьер- министра РА, руководитель программы "Открытое правительство - Армения" Араик Арутюнян отметил, что его участники собрались вместе, чтобы подтвердить общую приверженность продвижению принципов надлежащего управления в сфере государственного управления. "Наши совместные усилия уже зафиксировали положительное влияние реформ в наших странах. Продвижение программы Открытого правительства имеет решающее значение для всего нашего региона. Содействие прозрачности, обеспечение доступа к информации, эффективное управление государственными ресурсами и сокращение коррупции являются основой для установления демократии и мирного сосуществования. Однако мы должны констатировать, что сегодня демократия сталкивается с серьезными проблемами. Проблемы безопасности, как внутренние, так и внешние, представляют собой серьезную угрозу нашим демократическим институтам и процессам. Конфликты, киберугрозы и кампании по дезинформации подрывают доверие к правительству и дестабилизируют наши общества. Решение этих проблем требует решительного и единого ответа для защиты демократических ценностей и обеспечения нашей национальной безопасности и благополучия. Решение этих проблем требует переосмысления подходов и решений в области управления и принятия решений, еще более ориентированных на граждан, исходя из общественных потребностей", - сказал Араик Арутюнян.

Он заметил, что в процессе реализации реформ в Армении международные партнеры всегда были рядом с правительством РА, делясь своим ценным опытом, идеями и инвестициями. <Сообщество открытого управления предоставляет возможности учиться друг у друга, делиться передовым опытом и более безопасно и беспрепятственно решать проблемы. Следует отметить, что поддержка гражданского общества и международных организаций необходима для обеспечения прогресса наших инициатив. Содействие прозрачности, подотчетности и участию общественности укрепит основы нашего будущего, в котором наши правительства будут более подотчетными, а наше общество более устойчивым", - подчеркнул глава аппарата премьера.

В свою очередь, глава делегации ЕС в Республике Армения, посол Василис Марагос высоко оценил приверженность правительств стран-участниц реформам управления и в этом контексте приветствовал шаги, предпринятые властями Армении в данном направлении. "Фактически, одним из краеугольных камней плана устойчивости и развития является укрепление демократического и подотчетного управления в Армении. Поэтому я хотел бы, прежде всего, приветствовать приверженность правительства РА этим принципам, но еще раз подчеркну нашу совместную приверженность ценностям, которые нас объединяют", - заявил Марагос.

Говоря о важности мероприятия, посол ЕС подчеркнул, что речь идет о действительно значимой вехе. "Я хочу еще раз поприветствовать приверженность правительства Армении демократическому управлению, открытому управлению. Это сложно, но я думаю, другого пути нет. Это то, что нас объединяет и где мы находим точки соприкосновения. ЕС поддерживает стабильность Армении, ее суверенитет и демократию", - отметил посол ЕС.

Он также подчеркнул на важность диалога между гражданским обществом, экспертными кругами и правительством, указав на усилия правительств в направлении местного управления и децентрализации. В этом контексте Василис Марагос заявил, что ЕС поддерживает усилия Армении по повышению сопротивляемости Сюника. "Сюник является одним из регионов, которые пострадали от конфликта и продолжают страдать", - сказал посол ЕС, добавив, что на развитие региона были объединены все ресурсы ЕС и других доноров.