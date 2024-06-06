Четверг, 6 Июня 2024 15:22

АрмИнфо. На Армению надвигается новый циклон, на этот раз - с Черного моря. С подобным предупреждением выступил заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Гагик Суренян.

"В связи с проникновением активного циклона из регионов Черного моря, в большинстве регионах страны в вечерние часы 7 июня, а также с 8 по 11 июня ожидаются дожди с грозами. Причем, как отметил синоптик, в некоторых районах дожди будут интенсивными и будут сопровождаться выпадением града. В период с 8 по 9 июня температура воздуха в республике понизится на 6-10 градусов.

Отметим, что 25-26 мая на Армению обрушился циклон со Средиземноморья, который привел к обильным дождям. В результате, уровень рек Дебед и Агстев резко повысился и привел к катастрофическому наводнению, которое привело к значительным разрушениям инфраструктуры и гибели четырех человек. Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел республики 26 мая, стихия повредила дороги, мосты и железнодорожные пути. Основной удар стихии пришелся на Лорийскую область. На участке автодороги Ванадзор - Алаверди разрушено около 50 метров дороги, затоплено несколько домов и хозяйственных построек на станции Айрум. В результате наводнения был разрушен мост через реку Дебед, соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди. В связи с наводнением была закрыта трасса М-6, соединяющая Армению с Грузией. Кроме того, международные железнодорожные рейсы по маршруту Ереван - Тбилиси - Ереван были отменены <Южно-Кавказской железной дорогой> из-за оползня на участке Айрум - Ахтала.