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 Четверг, 6 Июня 2024 15:10
Александр Аванесов

Пашинян: наши российские партнеры проводят масштабную работу по восстановлению железнодорожного сообщения в зоне бедствия

Пашинян: наши российские партнеры проводят масштабную работу по восстановлению железнодорожного сообщения в зоне бедствия

АрмИнфо.В зоне бедствия активными темпами ведутся восстановительные работы. Об этом 6 июня на заседании правительства сообщил руководитель оперативного штаба по ликвидации последствий наводнений 26 мая, министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян.

По его словам, многие территории, пострадавшие от стихийного бедствия, полностью очищены от ила и грязи. Возведены 4 временных пешеходных моста, благодаря чему значительно облегчилась наземная связь между жителями пострадавших регионов.  Завтра будет введен в эксплуатацию еще один мост, но уже предназначенный для автомобильного транспорта, что позволит установить связь между семью населенными пунктами. На 90% восстановлено газо-, электро- и водоснабжение. Министр подчеркнул, что  первый после наводнения груз бензина и дизельного топлива прибыл по железной дороге в Армению, на граничащую с Грузией станцию Айрум. Причем, как отметил министр, объемы бензина и дизтоплива значительно превосходят количество машин,  и по этой причине в настоящее время идет работа по привлечению дополнительной техники.  Саносян сообщил также, что активными темпами продолжается восстановление железнодорожного сообщения.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что в настоящее время осталось расчистить территории вокруг села Карпот. Пашинян выделил работу российских партнеров, которые проводят масштабную работу по восстановлению железнодорожного сообщения. По словам премьера, власти Армении активно работают и с международными партнерами по вопросу строительства новых мостов, и Ереван надеется на их содействие. Пашинян выразил надежду, что вопрос с размером нанесенного ущерба будет определен в самое ближайшее время, чтобы можно было представить международным партнерам конкретные программы восстановления.

Между тем, как отметил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, как минимум, несколько партнеров уже выразили такую готовность, особенно по части строительства мостов. По остальным вопросам,  партнеры ожидают уточнения направлений помощи.

Напомним, что 26 мая на севере Армении произошло наводнение, вызванное обильными осадками, проливным дождем и выходом реки Дебед из берегов, что привело к значительным разрушениям инфраструктуры и гибели четырех человек. Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел республики 26 мая, стихия повредила дороги, мосты и железнодорожные пути.  Основной удар стихии пришелся на Лорийскую область. На участке автодороги Ванадзор - Алаверди разрушено около 50 метров дороги, затоплено несколько домов и хозяйственных построек на железнодорожной станции Айрум, был разрушен мост через реку Дебед, соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди. Кроме того, международные железнодорожные рейсы по маршруту Ереван - Тбилиси - Ереван были отменены  компанией <Южно-Кавказская железная дорога> из-за оползня на участке Айрум - Ахтала. 

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