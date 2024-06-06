Четверг, 6 Июня 2024 12:46

АрмИнфо. Республика Армения получила права еще на одно имущество. Об этом 6 июня на заседании правительства сообщила генеральный прокурор РА Анна Вардапетян.

По ее словам, речь идет о здании, расположенном на улице Кохбаци, 36/3 общей площадью в 235, 8 кв.м. Несмотря на то, что права носят предварительный характер, тем не менее, правительство РА имеет право осуществить в данном здании необходимые строительно-ремонтные работы. В течение следующей недели соответствующий акт будет представлено в аппарат премьер-министра для организации управления зданием. После решения всех технических вопросов, связанных с наличием в здании прежних арендаторов, правительство сможет передать его в доверительное управление сроком на пять лет и с правом пролонгации еще на пять лет. Речь в данном случае, идет о договоре франчайзинга.

Напомним, что данное здание связано с именем бывшего министра культуры РА Асмик Погосян. 18 октября 2023 года прокуратура передала в Антикоррупционный суд дело против Погосян, связанное с нарушениями при приватизации участка школы им. Чайковского. Согласно надзорному органу, А.П, занимавшая должность министра культуры РА в 2012-2016 гг., используя свои служебные полномочия в ущерб государственным интересам, содействовала учредителям и директору ООО "Сохосентр", экс-послу РА в Израиле А.С. (Армену Смбатяну -ред.) в присвоении путем мошенничества территории площадью около 300 квадратных метров, отделенной от земельного участка, безвозмездно переданной ГНКО "Ереванская средняя специальная музыкальная школа имени П. Чайковского" по адресу: г.Ереван, улица Кохбаци, 36/3. В результате государству был нанесен особо крупный материальный ущерб в размере 100 млн драм. 22 декабря 2021 года Асмик Погосян была объявлена в розыск и заочно арестована "по делу АОКС", в котором также фигурировал бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян. В начале октября 2023 г. здание АОКС в центре Еревана было возвращено государству в результате мирового соглашения между Генеральной прокуратурой Республики Армения и акционерами компании ОО "АОКС".