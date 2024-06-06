Четверг, 6 Июня 2024 12:26

АрмИнфо.Здание, в котором ранее располагалось Армянское общество культурных связей с зарубежными странами (АОКС), будет передано в доверительное управление. Решение об этом принято на заседании правительства РА 6 июня.

По словам министра территориального управления и инфраструктур РА Гнела Саносяна, в настоящее время здание находится на балансе Комитета по управлению государственным имуществом. Министр напомнил о деле, который рассматривал Административный суд Армении, в ходе которого было заключено мировое соглашение. В соответствии с этим документом, весь имущественный комплекс здания был возвращен Республике Армения.

Здание будет передано по арендной цене в 15,4 млн драм сроком на 10 лет. Имя арендатора станет известно по итогам тендера. С учетом статуса здания, имеющего культурно - историческое значение, в проекте договора об аренде, данный факт будет обязательно зафиксирован. Инвестор должен будет представить инвестиционную программу, 90% в которой должна будет составить арендная плата и 10% - вложения.

Премьер-министр РА Никол Пашинян, указав на культурно-историческую значимость здания, отметил необходимость эффективного управления им. Премьер заметил, что власти не ставят ограничений по целевому применению здания, в котором могут быть и магазин, и кафе, но важно, чтобы культурно- исторический облик здания был сохранен.

Министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян отметила, что в вопросе внешнего облика здания должна быть проведена профессиональная экспертиза, чтобы быть уверенными в его сохранении.

Напомним, что ранее здание было приватизировано при помощи серой схемы: сначала дом оформили на баланс фиктивной общественной организации, а от нее предали офшорной компании. После возбуждения уголовного дела собственники здания согласились вернуть здание государству.