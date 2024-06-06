Четверг, 6 Июня 2024 12:13

АрмИнфо.Институт Лемкина по предотвращению геноцида выступает против решения Всемирной Организации провести в Азербайджане ежегодный саммит ООН по изменению климата (COP29), принимая во внимание геноцидальную стратегию Азербайджана в Нагорном Карабахе, геноцидальную арменофобскую идеологию его лидера, президента Ильхама Алиева, а также обширную коррупцию и нарушения прав человека внутри страны.

В заявлении Института подчеркивается, что предоставляя Азербайджану честь проведения этого важного мероприятия, ООН одобряет геноцидальные речи, политику геноцида и диктатуру, которая не приносит пользы ни климату, ни народам мира.

"Выбор Азербайджана в качестве принимающей стороны COP29 узаконивает, рационализирует и нормализует геноцид в мировой политике. Более того, это ставит под угрозу доверие к принципам, установленным Рамочной конвенцией ООН об изменении климата. В интересах предотвращения геноцида, прав человека и легитимности Организации Объединенных Наций как органа, представляющего народы мира, ООН должна отменить признание Азербайджана в качестве принимающей стороны COP29 и либо найти другую принимающую страну, либо провести встречу этого года в Бонне - это место встреч COP по умолчанию", - подчеркнули в Институте.

В организации напомнили, что Азербайджан был выбран местом проведения COP29 через созданный механизм ООН в декабре 2023 года, менее чем через три месяца после того, как весь мир наблюдал за геноцидом посредством "этнической чистки" армян из Арцаха после десяти -месячной блокады НКР.

"Исход из Арцаха, положивший конец почти 4000-летнему непрерывному присутствию одной из старейших христианских общин в мире, стал одним из самых эффективных геноцидов последнего времени", - говорится далее в заявлении.

"Нельзя забывать, что во время войны между Азербайджаном и Арцахом 2020 года азербайджанские солдаты были виновны в совершении крайних и ужасающих зверств против разоруженных армянских солдат, а также против мирных жителей, включая пожилых людей и инвалидов. Эти задокументированные зверства включают обезглавливание, нанесение увечий еще живым армянам, пытки и ритуальные унижения армян исключительно из-за их идентичности. Когда Азербайджан начал агрессивную войну против Армении в 2022 году, он применял аналогичные зверства, включая использование сексуального насилия в отношении армянских женщин и массовые убийства разоруженных армянских солдат. Никакой ответственности за эти преступления не было.

Азербайджан также методично уничтожает армянское культурное наследие в Арцахе. Если с этим ничего не сделать, Арцах станет похож на Нахиджеван, азербайджанский эксклав, в котором когда-то проживало значительное армянское население. Азербайджан уже уничтожил примерно 98 процентов армянского культурного наследия, включая церкви, кладбища и монастыри в Нахиджеване", - далее говорится в заявлении.

Вместе с тем в Институте подчеркнули, что помимо этих преступлений, Азербайджан продолжает незаконно задерживать армянских военнопленных, гражданских лиц и демократически избранных членов правительства Арцаха, в том числе Рубена Варданяна, известного международного гуманитарного деятеля, который стал одним из основателей Гуманитарной инициативы "Аврора".

"Имеются убедительные доказательства неоднократного применения пыток в отношении армянских заложников.

Стоит также упомянуть, что в Азербайджане наблюдается удручающая ситуация с правами человека внутри страны, которая только ухудшается. Это одно из самых авторитарных правительств в мире", - заявили в Институте.

Институт Лемкина назвал абсурдными, постыдными и глубоко циничными заявления азербайджанских властей, о том, что они стремятся сделать "COP29 площадкой мира" учитывая то, что весь мир знает о режиме Алиева.

"Если Азербайджан действительно хочет продемонстрировать свою приверженность миростроительству, ему следует начать с содействия немедленному и безоговорочному освобождению своих политических заключенных. Если этот маленький шаг не может быть сделан, их истинные намерения ясны. В то время, когда население мира потеряло веру в международные институты, Организации Объединенных Наций необходимо вытащить голову из песка и прекратить дипломатическое спонсорство азербайджанского государства, осуществляющего геноцид. И начать надо с COP29", - подытожили в Институте.