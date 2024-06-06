Четверг, 6 Июня 2024 10:58

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян выразил сомнение в возможности зеркальных изменений в конституциях Армении и Азербайджана.

Парламентарий на своей странице в Facebook напомнил о заявлении министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна о том, что и у Еревана, и у Баку имеются взаимные претензии к положениям конституций двух стран, которые мешают установлению долгосрочного мира. С одной стороны, как отметил Абрамян, Мирзоян подтвердил давно циркулирующее в политическом поле убеждение, что правительство хочет изменить Конституцию Армении по требованию Азербайджана, но в то же время он выдвинул подход, согласно которому Ереван имеет аналогичные требования и к Азербайджану. Реакция Баку не заставила себя ждать, и МИД Азербайджана, комментируя данное заявление, отметил, что Конституция РА содержит территориальные претензии к соседним государствам, в том числе к Азербайджану. Конституция же Азербайджана и другие законодательные акты не содержат каких-либо территориальных претензий, поэтому, по мнению МИД Азербайджана, попытки провести параллели в этом вопросе недопустимы.

"Что же мы имеем? С одной стороны, объяснение правительства РА, к которому наши граждане не имеют никакого доверия, с другой стороны, реакция враждебной страны на то, что заявление чиновника РА не соответствует действительности. То, что правительство РА подтверждает требование Азербайджана и свое намерение изменить Конституцию РА, это уже факт, но пойдет ли Азербайджан на зеркальные конституционные изменения, в этом плане реального процесса не заметно", - отметил оппозиционер.