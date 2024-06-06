Четверг, 6 Июня 2024 10:57

АрмИнфо.Пешеходная связь с районом станции "Санаин" в Алаверди восстановлена. Об этом говорится в сообщении Спасательной службы МВД Армении.

"5 июня около 18:30 усилиями спасателей был восстановлен пешеходный мост, что позволило жителям снова перемещаться и обеспечило связь с этим населенным пунктом", - отмечается в сообщении пресс-службы МВД РА.

Напомним, 26 мая из-за сильных дождей реки Дебед и Агстев вышли из берегов. В результате наводнения погибли четыре человека, несколько сотен граждан были эвакуированы, зафиксированы значительные

разрушения дорог и инфраструктуры в Лорийской и Тавушской областях республики.