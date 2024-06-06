Четверг, 6 Июня 2024 10:48

АрмИнфо. Транспортный путь "Север-Юг" может стать востребованным международным коридором, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается вот этой дороги "Север-Юг", она может превратиться в очень хороший международный и востребованный международный коридор. Когда грузы вот отсюда прямо, где мы с вами находимся, из порта Петербурга, будут идти через всю европейскую часть в Азербайджан, потом в Иран и с выходом на берег Персидского залива", - сказал он.

Вместе тем российский лидер добавил, что "Север-Юг" обещает быть очень выгодным, вложения в него надежны, его прибыльность будет гарантирована.

"Поскольку он обещает быть очень выгодным, то есть и заявившие свой интерес к этому проекту иностранные инвесторы, внерегиональные, страны, находящиеся рядом, в том числе и суверенные арабские фонды. Понятно, потому что суверенные фонды всегда ищут надежные вложения. Это одно из надежных вложений, потому что его прибыльность будет обеспечена, гарантирована", - заявил Путин в среду на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, передает РИА Новости.

Российский лидер также коснулся отношений с Азербайджаном и назвал очень хорошим темп развития двустороннего сотрудничества. По его словам, Россия и Азербайджан уделяют все больше внимания развитию и диверсификации отношений, что при продолжении этой работы приведет к хорошим результатам.

"Общий объем товарооборота где-то $4,5 - 4,6 млрд, и темп хороший. Темп развития очень хороший. Мы все больше и больше диверсифицируем наши отношения, и уверен, что при сохранении такого настроя с обеих сторон, а в России мы настроены так же, уверен, что результаты будут, и будут хорошими", - сказал он.

Путин отметил, что одной из важных сфер совместной работы двух стран является логистика. "В этом смысле много нужно сделать с точки зрения развития логистики - это касается не только дороги Север - Юг, но и по другим векторам: строительство логистических центров, в том числе на границе России и Азербайджана - на дагестанском участке, там уже работа идет. Это касается и других направлений", - отметил президент.

Отметим, что Путин в среду на полях ПМЭФ провел беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.