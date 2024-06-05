Среда, 5 Июня 2024 17:29

АрмИнфо. Концерт американского рэпера Snoop Dogg- a все же состоится. Об этом заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, отвечая на вопросы депутатов в Парламенте.

Она напомнила, что концерт должен был быть проведен 22 сентября, но по известным причинам был отменен. <Мы ждем от компании 3 предложения по датам в этом году, из коих мы выберем наиболее целесообразную для организации концерта в рамках тех договоренностей, которые уже были достигнуты. Ничего дополнительного не планируется>, - сказала глава МОНКС.

По словам министра, Армения готова провести концерт в августе, но ждет письменного предложения, чтобы уже официально объявить.

Напомним, что еще в конце июля 2023 года американский рэпер анонсировал свой концерт в Ереване, который должен был состояться в сентябре 2023 года. Он заявил в соцсетях, что это будет не обычный концерт, а легендарное шоу. <Ходят слухи, что армянский народ перешел на новый уровень гостеприимства. Я не могу дождаться, когда увижу вас всех>, - добавил артист. Концерт должен был состояться на стадионе "Раздан". Однако ввиду трагических событий, связанных с военной агрессией Азербайджана, за чем последовала деарменизация Арцаха, правительство решило перенести проведение мероприятия. Отметим, что для организации концерта Snoop Dogg-a власти решили из средств налогоплательщиков выделить 2 млрд 318 млн драмов (порядка $6 млн. по текущему курсу). Указанная сумма будет направлена на выплату гонорара Snoop Dogg-у, выполнение технических требований команды артиста, расходы на безопасность и страхование, обеспечение высококлассного технического оснащения и проведение рекламных мероприятий. Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Официальный Баку заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера", утверждая, что наносит удары с применением высокоточного оружия только по военным объектам. Однако под обстрел попали гражданские инфраструктуры, есть погибшие среди мирного населения, включая 13 детей. 20 сентября Степанакерт заявил, что принял предложения командования РМК по прекращению огня. Отмечалось, что <достигнуто соглашение о выводе <оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения> из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полное разоружение вооруженных формирований "Армии обороны Нагорного Карабаха" и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации. В результате из Арцаха в Армению были насильственно перемещены свыше 100 тыс. граждан.