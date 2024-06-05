Arminfo.info



 Среда, 5 Июня 2024 17:29
Алина Оганесян

Концерт Snoop Dogg-a  состоится

Концерт Snoop Dogg-a  состоится

АрмИнфо. Концерт американского рэпера Snoop Dogg- a все же состоится. Об этом заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, отвечая на вопросы депутатов в Парламенте.

Она напомнила, что концерт должен был быть проведен 22 сентября, но по известным причинам был отменен. <Мы ждем  от компании 3 предложения по датам в этом году, из коих мы выберем наиболее целесообразную для организации концерта в рамках тех договоренностей, которые уже были достигнуты. Ничего дополнительного не планируется>, - сказала глава МОНКС.

 

По словам министра, Армения готова провести концерт в августе, но ждет письменного предложения, чтобы уже официально объявить.

Напомним, что еще в конце июля 2023 года американский рэпер анонсировал свой концерт в Ереване, который должен был состояться  в сентябре 2023 года.  Он заявил в соцсетях, что это будет не обычный концерт, а легендарное шоу.  <Ходят слухи, что армянский народ перешел на новый уровень гостеприимства. Я не могу дождаться, когда увижу вас всех>, - добавил артист. Концерт должен был состояться на стадионе "Раздан".  Однако ввиду трагических событий, связанных с военной агрессией Азербайджана, за чем последовала деарменизация Арцаха, правительство решило перенести проведение мероприятия. Отметим, что для организации концерта Snoop Dogg-a власти решили из средств налогоплательщиков выделить 2 млрд 318 млн драмов (порядка $6 млн. по текущему курсу). Указанная сумма будет направлена на выплату гонорара Snoop Dogg-у, выполнение технических требований команды артиста, расходы на безопасность и страхование, обеспечение высококлассного технического оснащения и проведение рекламных мероприятий.  Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА.  Официальный Баку заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера", утверждая, что наносит удары с применением высокоточного оружия только по военным объектам. Однако под обстрел попали гражданские инфраструктуры, есть погибшие среди мирного населения, включая 13 детей.  20 сентября Степанакерт заявил, что принял предложения командования РМК по прекращению огня. Отмечалось, что <достигнуто соглашение о выводе <оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения> из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полное разоружение вооруженных формирований "Армии обороны Нагорного Карабаха" и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации. В результате из Арцаха в Армению были насильственно перемещены свыше 100 тыс.  граждан.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В МИД Туркменистана состоялись туркмено-иракские политические консультацииВ МИД Туркменистана состоялись туркмено-иракские политические консультации
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Депутат от правящей в Армении фракции призвал закрыть телеканал Армянской Апостольской ЦерквиДепутат от правящей в Армении фракции призвал закрыть телеканал Армянской Апостольской Церкви
Концерт Snoop Dogg-a  состоитсяКонцерт Snoop Dogg-a  состоится
Байрамов: Стало меньше вопросов, остающихся открытыми по проекту мирного соглашения с АрмениейБайрамов: Стало меньше вопросов, остающихся открытыми по проекту мирного соглашения с Арменией
Замглавы МИД Армении принял делегацию французского департамента Прованс- Альпы-Лазурный БерегЗамглавы МИД Армении принял делегацию французского департамента Прованс- Альпы-Лазурный Берег
Министр: есть уверенность в том, что в текущем году заборы из озера Севан будут сведены к минимумуМинистр: есть уверенность в том, что в текущем году заборы из озера Севан будут сведены к минимуму
Глава МИД Венгрии: Помимо Армении помощь от Европейского фонда мира должна быть оказана и АзербайджануГлава МИД Венгрии: Помимо Армении помощь от Европейского фонда мира должна быть оказана и Азербайджану
Движение Движение "Тавуш во имя Родины" начало автопробег в Варденис
В МВД Армении сообщили о продлении еще на один месяц 50% бонусной системы по погашению штрафов за нарушение ПДДВ МВД Армении сообщили о продлении еще на один месяц 50% бонусной системы по погашению штрафов за нарушение ПДД
Армянские компании представят свою продукцию на выставке обороны и безопасности Eurosatory в ПарижеАрмянские компании представят свою продукцию на выставке обороны и безопасности Eurosatory в Париже
Борьба движения Борьба движения "Тавуш во имя Родины" ведется и за освобождение всех политзаключенных - Чалабян
Армения впервые поддержала резолюцию ООН Армения впервые поддержала резолюцию ООН "о статусе вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона"
Министр обороны Армении принял участие в выставке Министр обороны Армении принял участие в выставке "HEMUS-2024" в Пловдиве
Манасян: утверждения о том, что Омбудсмен делает лишь публичные заявления не соответствуют действительностиМанасян: утверждения о том, что Омбудсмен делает лишь публичные заявления не соответствуют действительности
Пашинян: правительство РА готово приложить все усилия для дальнейшего укрепления и развития армяно-индийского диалогаПашинян: правительство РА готово приложить все усилия для дальнейшего укрепления и развития армяно-индийского диалога
Китай заинтересован сотрудничеством с Арменией в рамках проекта Китай заинтересован сотрудничеством с Арменией в рамках проекта "Академический город"
ANCA поддерживает поправки к NDAA, призванные привлечь Азербайджан к ответственности за геноцид в АрцахеANCA поддерживает поправки к NDAA, призванные привлечь Азербайджан к ответственности за геноцид в Арцахе
В воде в зоне бедствия болезнетворных бактерий не обнаружено - минздрав АрменииВ воде в зоне бедствия болезнетворных бактерий не обнаружено - минздрав Армении
В Армению прибыл офицер Европейского центра по чрезвычайным ситуациямВ Армению прибыл офицер Европейского центра по чрезвычайным ситуациям
Немецкие гражданские активисты на полях климатической конференции в Бонне потребовали от Азербайджана освободить армянских пленныхНемецкие гражданские активисты на полях климатической конференции в Бонне потребовали от Азербайджана освободить армянских пленных
Арестован 29-летний мужчина, предлагавший гражданам взятки за участие в митингах движения Арестован 29-летний мужчина, предлагавший гражданам взятки за участие в митингах движения "Тавуш во имя Родины"
ЕГУ вошел в список лучших высших учебных заведений мираЕГУ вошел в список лучших высших учебных заведений мира
Премьер-министр РА  предлагает покататься с ним на велосипедеПремьер-министр РА  предлагает покататься с ним на велосипеде
Государство готово построить новую школу в Киранце - если этого потребуют жителиГосударство готово построить новую школу в Киранце - если этого потребуют жители
Омбудсмен Арцаха: Слова ненависти в отношении арцахцев не только не уменьшаются, но и день ото дня приобретают новые проявленияОмбудсмен Арцаха: Слова ненависти в отношении арцахцев не только не уменьшаются, но и день ото дня приобретают новые проявления
Сурен Папикян отправился в БолгариюСурен Папикян отправился в Болгарию
Москва: Армения перестала проявлять заинтересованность в контактах с Россией по линии МИД и МинобороныМосква: Армения перестала проявлять заинтересованность в контактах с Россией по линии МИД и Минобороны
Мирзоян и Зиберт обсудили вопросы амбициозной повестки партнерства Армения-ЕСМирзоян и Зиберт обсудили вопросы амбициозной повестки партнерства Армения-ЕС
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Глава МИД Словении: мы видим конструктивный подход Армении к установлению мира на Южном КавказеГлава МИД Словении: мы видим конструктивный подход Армении к установлению мира на Южном Кавказе
ЕСПЧ огласил решение по делу ЕСПЧ огласил решение по делу "Варян против Армении"
Премьер Армении и чиновник из ЕС обсудили вопросы повестки углубления двусторонних отношенийПремьер Армении и чиновник из ЕС обсудили вопросы повестки углубления двусторонних отношений
Коллекцию художника Вальмара представят в Национальной картинной галерееКоллекцию художника Вальмара представят в Национальной картинной галерее
Генсек МИД: Процесс одобрения или неодобрения агремана Гургена Арсеняна послом в России носит конфиденциальный характерГенсек МИД: Процесс одобрения или неодобрения агремана Гургена Арсеняна послом в России носит конфиденциальный характер
IDBank и Dalma для программы реинтродукции кавказского оленяIDBank и Dalma для программы реинтродукции кавказского оленя
Завершено  следствие по уголовному делу, возбужденному против 19-летнего участника протестного движения - СКЗавершено  следствие по уголовному делу, возбужденному против 19-летнего участника протестного движения - СК
Мирное соглашение между Баку и Ереваном коренным образом изменит роль Азербайджана в регионе - Обращение БайденаМирное соглашение между Баку и Ереваном коренным образом изменит роль Азербайджана в регионе - Обращение Байдена
У протестного движения нет внешней поддержки, и это позволяет властям Армении активно применять силовой арсенал - политологУ протестного движения нет внешней поддержки, и это позволяет властям Армении активно применять силовой арсенал - политолог
Движение Движение "Тавуш во имя Родины" находится перед зданием офиса Омбудсмена Армении
Глава МИД РА: между Арменией и Турцией имеется широкое взаимопонимание по ряду вопросовГлава МИД РА: между Арменией и Турцией имеется широкое взаимопонимание по ряду вопросов
Восстановлены два из восьми разрушенных участков железной дороги АрменииВосстановлены два из восьми разрушенных участков железной дороги Армении
Вопрос о новой Конституции Армении является ее внутренним делом - МирзоянВопрос о новой Конституции Армении является ее внутренним делом - Мирзоян
МИД РА: в текущем году Армения намерена открыть свои диппредставительства в трех странахМИД РА: в текущем году Армения намерена открыть свои диппредставительства в трех странах
Спикер НС РА: армяно-словенские отношения имеют большой потенциал для развитияСпикер НС РА: армяно-словенские отношения имеют большой потенциал для развития
Баграт Галстанян: Вся экономика Армении - это большой пузырь, поскольку она опирается на онлай-казиноБаграт Галстанян: Вся экономика Армении - это большой пузырь, поскольку она опирается на онлай-казино
В Севре дан старт пилотному проекту В Севре дан старт пилотному проекту "Продвижение французского языка в Армении"
Не дождавшись реакции властей Армении, в партии Левона Тер-Петросяна отреагировали на беспочвенные обвинения Алиева о событиях в ХоджалыНе дождавшись реакции властей Армении, в партии Левона Тер-Петросяна отреагировали на беспочвенные обвинения Алиева о событиях в Ходжалы
Все  задержанные у здания МИД Армении освобожденыВсе  задержанные у здания МИД Армении освобождены
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Федерация туризма Армении приступает к сотрудничеству с Наццентром народной музыки и танцаФедерация туризма Армении приступает к сотрудничеству с Наццентром народной музыки и танца
Баграт Галстанян потребовал привлечь к ответственности всех тех, кто называл его агентом иностранных спецслужбБаграт Галстанян потребовал привлечь к ответственности всех тех, кто называл его агентом иностранных спецслужб
Имангали Тасмагамбетов: Надеемся, руководство Армении внесет ясность в перспективы своих отношений с ОДКБИмангали Тасмагамбетов: Надеемся, руководство Армении внесет ясность в перспективы своих отношений с ОДКБ
Бывший замначальника Полиции Армении амнистированБывший замначальника Полиции Армении амнистирован
Собравшиеся перед зданием СК участники акции движения Собравшиеся перед зданием СК участники акции движения "Тавуш во имя мира" сковали себя цепями
В Армении нет американских биологических лабораторий: Посольствo США о возможном повреждении биолаборатории в зоне бедствияВ Армении нет американских биологических лабораторий: Посольствo США о возможном повреждении биолаборатории в зоне бедствия
В ближайшие годы Армения столкнется с проблемой демографии, которая вызвана старением общества - министрВ ближайшие годы Армения столкнется с проблемой демографии, которая вызвана старением общества - министр
Примкнувшие к протестному движению дипломаты проведут ряд встреч с представителями посольствПримкнувшие к протестному движению дипломаты проведут ряд встреч с представителями посольств
Мэр Еревана: Новый центр столицы будет построен в квартале НорагюхМэр Еревана: Новый центр столицы будет построен в квартале Норагюх
Институт Лемкина раскритиковал правительство Армении за насилие в отношении участников движения Институт Лемкина раскритиковал правительство Армении за насилие в отношении участников движения "Тавуш во имя Родины"
Читать больше



Эксперты
У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политологУ протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
Генерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и ИраномГенерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и Ираном
Эксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересыЭксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересы
Азербайджан играет с Арменией и миром в <кошки-мышки> - аналитикАзербайджан играет с Арменией и миром в <кошки-мышки> - аналитик
Политолог: единственной возможностью  для изменения ситуации в Армении является проведение досрочных парламентских выборовПолитолог: единственной возможностью  для изменения ситуации в Армении является проведение досрочных парламентских выборов
Читать больше
Комментируемые
Стартовал автопробег в Гюмри во главе с гюмрийцем Багратом ГалстаняномСтартовал автопробег в Гюмри во главе с гюмрийцем Багратом Галстаняном
У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политологУ протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
Пришло время нарушить это странное молчание: Всеармянский совет дипломатов обратился к иностранным дипмиссиям и международным организациямПришло время нарушить это странное молчание: Всеармянский совет дипломатов обратился к иностранным дипмиссиям и международным организациям
Баграт Галстанян анонсировал с 8:00 завтрашнего дня акции неповиновенияБаграт Галстанян анонсировал с 8:00 завтрашнего дня акции неповиновения
Директор Объединенного управления по снижению угроз DTRA Пентагона посетил ЕреванДиректор Объединенного управления по снижению угроз DTRA Пентагона посетил Ереван
Премьер-министр РА: я лично знаю об участии как минимум двух государств ОДКБ, принимавших участие в подготовке войны против насПремьер-министр РА: я лично знаю об участии как минимум двух государств ОДКБ, принимавших участие в подготовке войны против нас
Баграт Србазан: Третий этап нашей борьбы будет самым сложным, но самым приятнымБаграт Србазан: Третий этап нашей борьбы будет самым сложным, но самым приятным
Провластный депутат: за движением Провластный депутат: за движением "Тавуш во имя родины" стоит фигура Роберта Кочаряна
Я должен поговорить с Католикосом: Србазан об инициативе о его выдвижения в премьер-министры АрменииЯ должен поговорить с Католикосом: Србазан об инициативе о его выдвижения в премьер-министры Армении
Мнение: Заявления Лукашенко в Баку наглядно демонстрируют результаты работы армянской и азербайджанской дипломатииМнение: Заявления Лукашенко в Баку наглядно демонстрируют результаты работы армянской и азербайджанской дипломатии
Опрос: Более половины респондентов в Армении позитивно оценивают движение Опрос: Более половины респондентов в Армении позитивно оценивают движение "Тавуш во имя Родину"
Эксперты и политологи проанализировали <Проблемы вокруг Армении и их возможные решения>Эксперты и политологи проанализировали <Проблемы вокруг Армении и их возможные решения>
Вардан Восканян: Баграт Србазан стал отныне харизматичным духовно-общественным лицом не только Тавуша, но и всей АрменииВардан Восканян: Баграт Србазан стал отныне харизматичным духовно-общественным лицом не только Тавуша, но и всей Армении
Гегам Степанян сигнализирует о нападках фейков на арцахев после заявления Арцахской епархии ААЦ о поддержке движения Гегам Степанян сигнализирует о нападках фейков на арцахев после заявления Арцахской епархии ААЦ о поддержке движения "Тавуш во имя Родины'
Движение, начавшееся в Тавуше, вернуло нам национальное достоинство - Вазген МанукянДвижение, начавшееся в Тавуше, вернуло нам национальное достоинство - Вазген Манукян




Казахско-армянские отношения динамично развиваются в духе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества: Касым-Жомарт Токаев и Олжас Бектенов поздравили ПашинянаКазахско-армянские отношения динамично развиваются в духе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества: Касым-Жомарт Токаев и Олжас Бектенов поздравили Пашиняна