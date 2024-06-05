Среда, 5 Июня 2024 17:27

АрмИнфо. Несколько дней назад мы получили новый проект от Армении. Хочу отметить, что меньше стало вопросов, остающихся открытыми по проекту соглашения. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с венгерским коллегой.

Касаясь возможности подписания мирного договора с Арменией, Байрамов отметил, что по некоторым пунктам наблюдается положительная динамика.

Байрамов заверил, что Азербайджан привержен мирному процессу: "Мы готовы предпринять следующие необходимые шаги со своей стороны".

Вместе с тем он вновь позволил себе критиковать Конституцию Армении. Джейхун Байрамов отметил, что попытка министра иностранных дел Армении проводить параллели в конституциях Азербайджана и Армении, "мягко говоря, далека от истины и неприемлема"