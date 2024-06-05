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АрмИнфо. Несколько дней назад мы получили новый проект от Армении. Хочу отметить, что меньше стало вопросов, остающихся открытыми по проекту соглашения. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с венгерским коллегой.
Касаясь возможности подписания мирного договора с Арменией, Байрамов отметил, что по некоторым пунктам наблюдается положительная динамика.
Байрамов заверил, что Азербайджан привержен мирному процессу: "Мы готовы предпринять следующие необходимые шаги со своей стороны".
Вместе с тем он вновь позволил себе критиковать Конституцию Армении. Джейхун Байрамов отметил, что попытка министра иностранных дел Армении проводить параллели в конституциях Азербайджана и Армении, "мягко говоря, далека от истины и неприемлема"
|В МИД Туркменистана состоялись туркмено-иракские политические консультации
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Депутат от правящей в Армении фракции призвал закрыть телеканал Армянской Апостольской Церкви
|Концерт Snoop Dogg-a состоится
|Байрамов: Стало меньше вопросов, остающихся открытыми по проекту мирного соглашения с Арменией
|Замглавы МИД Армении принял делегацию французского департамента Прованс- Альпы-Лазурный Берег
|Министр: есть уверенность в том, что в текущем году заборы из озера Севан будут сведены к минимуму
|Глава МИД Венгрии: Помимо Армении помощь от Европейского фонда мира должна быть оказана и Азербайджану
|Движение "Тавуш во имя Родины" начало автопробег в Варденис
|В МВД Армении сообщили о продлении еще на один месяц 50% бонусной системы по погашению штрафов за нарушение ПДД
|Армянские компании представят свою продукцию на выставке обороны и безопасности Eurosatory в Париже
|Борьба движения "Тавуш во имя Родины" ведется и за освобождение всех политзаключенных - Чалабян
|Армения впервые поддержала резолюцию ООН "о статусе вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона"
|Министр обороны Армении принял участие в выставке "HEMUS-2024" в Пловдиве
|Манасян: утверждения о том, что Омбудсмен делает лишь публичные заявления не соответствуют действительности
|Пашинян: правительство РА готово приложить все усилия для дальнейшего укрепления и развития армяно-индийского диалога
|Китай заинтересован сотрудничеством с Арменией в рамках проекта "Академический город"
|ANCA поддерживает поправки к NDAA, призванные привлечь Азербайджан к ответственности за геноцид в Арцахе
|В воде в зоне бедствия болезнетворных бактерий не обнаружено - минздрав Армении
|В Армению прибыл офицер Европейского центра по чрезвычайным ситуациям
|Немецкие гражданские активисты на полях климатической конференции в Бонне потребовали от Азербайджана освободить армянских пленных
|Арестован 29-летний мужчина, предлагавший гражданам взятки за участие в митингах движения "Тавуш во имя Родины"
|ЕГУ вошел в список лучших высших учебных заведений мира
|Премьер-министр РА предлагает покататься с ним на велосипеде
|Государство готово построить новую школу в Киранце - если этого потребуют жители
|Омбудсмен Арцаха: Слова ненависти в отношении арцахцев не только не уменьшаются, но и день ото дня приобретают новые проявления
|Сурен Папикян отправился в Болгарию
|Москва: Армения перестала проявлять заинтересованность в контактах с Россией по линии МИД и Минобороны
|Мирзоян и Зиберт обсудили вопросы амбициозной повестки партнерства Армения-ЕС
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МИД Словении: мы видим конструктивный подход Армении к установлению мира на Южном Кавказе
|ЕСПЧ огласил решение по делу "Варян против Армении"
|Премьер Армении и чиновник из ЕС обсудили вопросы повестки углубления двусторонних отношений
|Коллекцию художника Вальмара представят в Национальной картинной галерее
|Генсек МИД: Процесс одобрения или неодобрения агремана Гургена Арсеняна послом в России носит конфиденциальный характер
|IDBank и Dalma для программы реинтродукции кавказского оленя
|Завершено следствие по уголовному делу, возбужденному против 19-летнего участника протестного движения - СК
|Мирное соглашение между Баку и Ереваном коренным образом изменит роль Азербайджана в регионе - Обращение Байдена
|У протестного движения нет внешней поддержки, и это позволяет властям Армении активно применять силовой арсенал - политолог
|Движение "Тавуш во имя Родины" находится перед зданием офиса Омбудсмена Армении
|Глава МИД РА: между Арменией и Турцией имеется широкое взаимопонимание по ряду вопросов
|Восстановлены два из восьми разрушенных участков железной дороги Армении
|Вопрос о новой Конституции Армении является ее внутренним делом - Мирзоян
|МИД РА: в текущем году Армения намерена открыть свои диппредставительства в трех странах
|Спикер НС РА: армяно-словенские отношения имеют большой потенциал для развития
|Баграт Галстанян: Вся экономика Армении - это большой пузырь, поскольку она опирается на онлай-казино
|В Севре дан старт пилотному проекту "Продвижение французского языка в Армении"
|Не дождавшись реакции властей Армении, в партии Левона Тер-Петросяна отреагировали на беспочвенные обвинения Алиева о событиях в Ходжалы
|Все задержанные у здания МИД Армении освобождены
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Федерация туризма Армении приступает к сотрудничеству с Наццентром народной музыки и танца
|Баграт Галстанян потребовал привлечь к ответственности всех тех, кто называл его агентом иностранных спецслужб
|Имангали Тасмагамбетов: Надеемся, руководство Армении внесет ясность в перспективы своих отношений с ОДКБ
|Бывший замначальника Полиции Армении амнистирован
|Собравшиеся перед зданием СК участники акции движения "Тавуш во имя мира" сковали себя цепями
|В Армении нет американских биологических лабораторий: Посольствo США о возможном повреждении биолаборатории в зоне бедствия
|В ближайшие годы Армения столкнется с проблемой демографии, которая вызвана старением общества - министр
|Примкнувшие к протестному движению дипломаты проведут ряд встреч с представителями посольств
|Мэр Еревана: Новый центр столицы будет построен в квартале Норагюх
|Институт Лемкина раскритиковал правительство Армении за насилие в отношении участников движения "Тавуш во имя Родины"
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