Среда, 5 Июня 2024 17:24

АрмИнфо.По положению на утро 5 июня, в озеро Севан поступило 127 млн куб м воды, при этом из

самого озера каких- либо заборов не производилось. Об этом 5 июня в ходе слушаний в Национальном Собрании РА об исполнении госбюджета Армении 2023 года заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян.

В результате, как отметил министр, уровень озера Севан повысился на 10 сантиметров. В течение всего прошлого года в озеро поступило в общей сложности 168 млн. куб м воды. Кроме того, продолжил Саносян, практически все водохранилища страны полностью заполнены, что заставляет начать попуски воды. <Все это позволяет с большой долей уверенности предполагать, что в текущем году заборы из озера Севан будут сведены к минимуму, а сезон орошения пройдет без эксцессов>, - сказал министр.

Он напомнил о наводнениям в Лорийской и в Тавушской областях, которые привели к катастрофическим последствиям. Саносян отметил,

что пока не подсчитан размер ущерба, и этот размер будет определяться еще долго. <Не потому, что мы не можем считать, а потому, что имеются объективные различные причины. К примеру, после очистки от ила первых этажей многоэтажных зданий есть необходимость оценить уровень аварийности этого здания, пригоден ли он для дальнейшей эксплуатации или нет. И подобных вопросов возникает огромное количество>, - сказал министр.

Напомним, что 25-26 мая на север Армении обрушились проливные дожди, которые привели к выходу из берегов рек Дебед, Агстев и

наводнению в Лорийской и Тавушской областях. В результате разрушились многие дороги и мосты, подтоплены дома. Есть множество проблем с точки зрения инфраструктур. В частности, речь идет о связи, линиях электропередач, газопроводах, системах, связанных с питьевой водой и орошением. Число человеческих жертв достигло 4.