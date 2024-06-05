Среда, 5 Июня 2024 15:48

АрмИнфо.Основным вопросом, над которым Венгрия будет работать в качестве председателя Совета Европейского Союза, будет поддержка инициатив в вопросах мира и сотрудничества между государствами. Об этом 5 июня на пресс-конференции в Баку сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

"У Венгрии, которая будет председательствовать в Совете Европейского Союза, есть три приоритета. Мы хотим расширить Европейский союз до Балканского региона. Есть три государства, которые годами ждали членства в этой структуре. Другой приоритет - борьба с нелегальной миграцией. Решение о том, кого пускать на территорию Венгрии, может принимать только правительство. Ни Берлин, ни Брюссель не могут этого сделать. Для этого нужен продуманный подход", - отметил Сийярто.

Он также затронул вопрос о помощи Армении Европейским фондом мира в размере 10 миллионов долларов. "Мы считаем, что такая же помощь должна быть оказана и Азербайджану", - сказал министр, передает АПА.

Ранее, стало известно, что Венгрия блокирует проект поддержки Армении со стороны фонда мира Евросоюза, вокруг которого в альянсе было достигнуто предварительное соглашение. Венгрия требует предоставление помощи также и Азербайджану.