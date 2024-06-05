Среда, 5 Июня 2024 15:47

АрмИнфо.Движение "Тавуш во имя Родины" начало автопробег в Варденис.

Как ранее сообщил глава движения, архиепископ Баграт Галстанян, сегодня в 18:00 в общине Сотк Гегаркуникской области состоится митинг.

Им также был анонсирован большой митинг на площади Республики 9 июня в 18:30 часов по местному времени.

Галстанян также проинформировал о трех функция, которые будут возложены на временное правительство в случае смены власти в Армении:

"Первая функция: правительство примирения, которое будет реализовывать программу примирения на всех уровнях.

Вторая функция: регулирование отношений с внешним миром и оценка ситуации, со стремлением добиться того, чтобы страна могла сохранять свой курс во всей этой геополитической ситуации.

И третья функция: подготовка внеочередных выборов в определенный период. Временное правительство не будет участвовать в этих выборах, чтобы не подрывать принцип справедливости".