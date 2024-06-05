Среда, 5 Июня 2024 13:44

АрмИнфо. Компания ADX Systems, входящая в состав армянского военно-промышленного комплекса, будет представлена на всемирной выставке обороны и безопасности Eurosatory, которая пройдет в Париже с 17 по 21 июня.

Как сообщает торгово-промышленная палата Франция-Армения, компания представит свою продукцию в армянском павильоне. Павильоном Армении будет управлять Торгово- промышленная палата Франция-Армения под председательством Тиграна Аракеляна.

ADX Systems - армянская компания, занимающаяся разработкой и производством электронного оборудования гражданского и военного назначения.

На выставке Eurosatory компания представит свою новую систему подавления и спуфинга J-05, предназначенную для модификации и глушения каналов для использования в военных целях. Эта новая система предлагает расширенный рабочий диапазон, оставаясь при этом компактной, легкой, портативной и энергоэффективной, позволяя управлять и транспортировать ее только одному оператору.

В выставке обороны и безопасности Eurosatory примут участие более 1800 представителей из 90 стран, а также около 98 000 посетителей и специалистов.

Павильон "Армения" примет делегацию компаний-членов Торгово-промышленной палаты Франция-Армения и компаний армянского военно-промышленного комплекса. Это даст возможность этим армянским компаниям впервые представить свои технологии и решения на европейской международной выставке с целью подписания контрактов.

18 июня в рамках выставки в павильоне GICAT (Французская организация оборонной и охранной промышленности) состоится французско-армянский форум, посвященный потребностям Армении в сфере обороны и текущему сотрудничеству с Францией.

В конференции примут участие министр обороны РА Сурен Папикян, министр высокотехнологичной промышленности РА Мхитар Айрапетян, GICAT и ее члены, а также члены Торгово-промышленной палаты Франция-Армения.