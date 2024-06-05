Среда, 5 Июня 2024 13:44

АрмИнфо.Борьба движения "Тавуш во имя Родины" ведется и за освобождение всех политзаключенных. Об этом на своей странице в <Facebook> написал координатор инициативы <Айакве>, общественно- политический деятель Аветик Чалабян.

Он отметил, что накануне нынешний режим включил свою репрессивную машину против участников движения, в результате чего двое граждан были лишены свободы на основании необоснованных и незаконных решений.

"Участник движения Месроп Есаян 4 июня приговорен к двухмесячному домашнему аресту (арест был заменен домашним арестом только потому, что в тот же день у него родился ребенок), а Гнел Петросян приговорен к одному месяцу ареста и переведен в уголовно- исполнительное учреждение "Армавир". Я выражаю свою поддержку Месропу и Гнелу, с которыми я имел честь участвовать в движении с первых дней его и которые все это время неутомимо продолжали борьбу. Отныне наша борьба ведется также за их свободу, а также за восстановление справедливости для всех политических заключенных. А пока, я желаю нашим товарищам сил, чтобы пройти через это испытание и вернуться в ряды движения", - написал Чалабян.

Отметим, что 4 мая из села Киранц стартовало шествие в Ереван. Граждане требуют от властей Армении отказаться от политики односторонних уступок Азербайджану. К движению присоединились многочисленные оппозиционные политические силы различной геополитической ориентации, общественные деятели, люди науки и искусства, а также диаспоральные организации. Движение выступает против односторонних уступок властей Армении в рамках процесса делимитации государственной границы с Азербайджаном, и за отставку премьер- министра РА.