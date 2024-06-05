Среда, 5 Июня 2024 12:47

АрмИнфо. В контексте проходящей в Бонне конференции по изменению климата немецкие гражданские активисты и правозащитники потребовали от Азербайджана и президента Ильхама Алиева освободить армянских заключенных. В рамках этой Боннской конференции эксперты определят повестку встреч COP29, которая пройдет в Баку в ноябре.

Как сообщается в поступившем в АрмИнфо сообщении от команды Free Armenian Prisoners (Освободите армянских пленных), президент немецко-армянского центрального совета Джонатан Спанбенбег призвал участников конференции, международное сообщество и правозащитные организации обратить внимание на то, что COP29 будет проходить в стране, где грубо нарушаются права человека.

"Печально, что такая важная конференция, как ООН, проводится в стране, где права человека нарушаются всеми возможными способами. Страна, которая проводит политику геноцида против армян и Армении, которая недавно провела этническую чистку 120 тысяч армян Нагорного Карабаха, которая в этот самый момент уничтожает армянские исторические памятники. Страна, которая держит в бакинских тюрьмах армянских пленных и заложников, в том числе бывших лидеров Нагорного Карабаха", - отметил правозащитник.

Спанбенбег обратил внимание, что так называемые вспомогательные органы Рамочной конвенции ООН об изменении климата встречаются в Бонне. Эта конференция, которая проводится в преддверии COP29, продлится до 30 июня. Здесь будут более шести тысяч делегатов со всех уголков мира, которые подготовят повестку дня COP29, которая пройдет в Баку.

"По этому поводу мы, как представители немецко-армянского центрального совета, направили первое письмо всем депутатам Бундестага Германии. В течение недели в Бонне пройдут и другие мероприятия.

Что ты можешь сделать? Во-первых, вы можете опубликовать на своих страницах в социальных сетях информацию по этой проблеме, опубликовать фотографии с хэштегом COP29, лично связаться с депутатом от своего избирательного округа, задав ему простой вопрос: "Что вы делаете для того, чтобы Баку немедленно освободил содержащихся в бакинских тюрьмах армянских заключенных и заложников, ставших жертвами геноцида?"

Вы можете связаться с делегатами, неправительственными организациями и климатическими активистами из ваших стран, которые будут присутствовать на конференции в Баку, или которые присутствуют сегодня или будут присутствовать на конференции в Бонне в ближайшие недели. Вы сами можете организовывать большие и малые акции протеста в своих странах, призывать своих друзей встать на ноги. Это не проблема, которая касается только армян, это проблема, которая может касаться любого человека", - добавил Спанбенбег.

В заключение он проинформировал, что следующая акция в Бонне состоится 7 июня во Всемирном конференц-центре.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс- командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.