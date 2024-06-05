Среда, 5 Июня 2024 12:46

АрмИнфо.Арестован 29-летний мужчина, предлагавший гражданам взятки за участие в митингах движения "Тавуш во имя Родины". Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Армении.

В ведомстве отметили, что в МВД республики поступила информация о том, что в социальной сети Facebook между двумя мужчинами ведется разговор по поводу возможности материальной заинтересованности ряда лиц для обеспечения их участия в митингах оппозиции. В частности, на записи мужчины рассказывают о выдаче некоторым участникам движения денег за участие в акциях протестах, организованных движением "Тавуш за Родину".

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены личности лиц, разговор которых был слышен в записи. По данному факту 2 июня в СК РА было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 236 Уголовного кодекса РА. В рамках предварительного расследования был произведен ряд необходимых следственных действий, в том числе, обыски, в результате которых были обнаружены предметы и вещи, интересующие следствие, в частности, записанные имена лиц и тетради с пометками о сумме выданных денег.

На основании полученных фактов надзорному прокурору внесено ходатайство о возбуждении в отношении 29- летнего мужчины публичного уголовного преследования, который о обвиняется в том, что в 2024 году принял участие в организации привлечения группы лиц за денежное вознаграждения в целях их участия в митингах, акциях неповиновения, блокировании улиц и проведения шествий. В частности, в течение мая, чтобы обеспечить большое количество людей на указанных мероприятиях движения, он заплатил около 5 тысяч драм за единовременное участие не менее 4 человек и, тем самым, обеспечил их физическое участие в митингах.

Ходатайство СК удовлетворено. Было принято решение о применении в отношении 29-летнего мужчины меры пресечения в виде ареста.

Расследование уголовного дела продолжается. Принимаются меры по выяснению обстоятельств происшествия, источников финансирования, а также выявления всего круга лиц, вовлеченных в процесс.