Среда, 5 Июня 2024 12:45

АрмИнфо.Ереванский государственный университет (ЕГУ) вошел в список лучших высших учебных заведений мира (QS World University Rankin), составленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), заняв 901-950 строчку.

ЕГУ также занял 415 место в рейтинге университетов QS Europe. Рейтинг QS World University Rankings этого года является крупнейшим за всю историю: в нем представлены более 1500 университетов из более чем 100 стран.

Соединенные Штаты являются наиболее представленной страной или территорией со 197 рейтинговыми учреждениями, за ними следуют Великобритания с 90 и материковый Китай с 71.

Уже 13-й год подряд Массачусетский технологический институт (MIT) сохраняет свое лидерство. Имперский колледж Лондона поднялся на четыре позиции и занял второе место, а Оксфордский университет и Гарвардский университет оказались на третьем и четвертом местах соответственно. Замыкает пятерку лидеров Кембриджский университет. Также в первой десятке присутствуют Гарвардский и Стэнфордский университеты, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Национальный университет Сингапура, Университетский колледж Лондона и Калифорнийский технологический институт.

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Это академическая репутация (40% общего балла), соотношение численности преподавательского состава и студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доли иностранных студентов (5%) и иностранных преподавателей (5%).