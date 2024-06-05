Среда, 5 Июня 2024 12:41

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян предлагает покататься с ним на велосипеде. Для этого он выдвинул четыре условия.

"Не скажу, как часто, но время от времени я делаю такие вещи. Если найдутся желающие присоединиться, я с радостью это организую. Но есть четыре условия: первое - наличие своего велосипеда, второе - маршрут решаю я, третье - не политизировать мероприятие по вполне понятным причинам, и четвертое - надо вернутся к 7 часам, потому что начинается рабочий день" , - написал Пашинян на своей странице в Facebook, сопроводив запись видеороликом.

Премьер-министр подчеркнул, что если найдутся желающие, то они могут написать на его почту по электронному адресу [email protected], указав при этом свое имя, номер телефона и свое фото с велосипедом.