Среда, 5 Июня 2024 10:20

АрмИнфо.Слова ненависти в отношении арцахцев не только не уменьшаются, но и день ото дня приобретают новые проявления. Об этом на своей странице в Facebook написал омбудсмен Арцаха Гегам Степанян, обратив внимание, что в социальных сетях и СМИ было довольно много разговоров о разжигании ненависти в отношении народа Арцаха.

При этом он обратил внимание, что за этот период общественные запросы и увещевания не дали никакого результата.

"Язык вражды не только не уменьшается, но и день ото дня приобретает новые проявления. То, что изображено на снимке, является ярким проявлением разжигания ненависти, в отношении которого многие арцахцы выразили объективное возмущение, требуя использовать инструменты привлечения к юридической ответственности.

Информирую Вас, что соучредитель Армянского центра политических прав, правозащитник Ованнес Худоян представил в правоохранительные органы РА заявление о преступлении. Мы будем следить за прогрессом.

Кроме того, хочу также сообщить вам, что вместе с Артаком Бегларяном, Наре Симонян и Арегой Овсепян мы запускаем инициативу, целью которой является фиксация проявлений языка вражды, направленного против народа Арцаха, и борьба с ними судебными и иными методами.

Мы рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе и, если вы заметили проявления языка ненависти, пришлите, пожалуйста, ссылку или фотографию на страницу Защитника прав человека Арцаха в Facebook. Представленные материалы будут обобщены в виде отчетов и/или использованы для преследования тех, кто разжигает ненависть.

При этом мы рассчитываем на поддержку юридического сообщества в инициировании судебных процессов на основе собранных материалов", - отметил омбудсмен Арцаха.