Среда, 5 Июня 2024 10:16

АрмИнфо. Армения перестала проявлять заинтересованность в контактах с Россией по линии МИД и Минобороны, что является результатом давления Запада, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин.

"С ноября 2023 года не было встреч министров иностранных дел. Партнеры не проявили заинтересованности к нашему предложению разработать и заключить очередной план межмидовских консультаций. Не по нашей вине заметно снизилась динамика контактов по линии оборонных ведомств. Просело и военно-техническое сотрудничество. Видим в этом результат давления западников, которые пытаются вынудить Ереван минимизировать связи с нашей страной", - отметил замминистра.

"Тем не менее, рассчитываем, что публично озвученный настрой армянских властей работать над устранением проблемных моментов и раздражителей приобретет практическое воплощение. Мы к этому готовы", - подчеркнул Галузин.

В то же время замглавы МИД указал, что двусторонние контакты Москвы и Еревана не прерываются. "Недавно, 8 мая, на полях очередного заседания Высшего евразийского экономического совета состоялась обстоятельная беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра республики Никола Пашиняна. Председатель правительства России Михаил Мишустин виделся со своим армянским коллегой в феврале", - обратил внимание замминистра иностранных дел.