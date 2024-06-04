Вторник, 4 Июня 2024 17:28

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по делу "Варян против Армении".

В сообщении на сайте ЕСПЧ напоминается, что военнослужащий ВС Армении Тигран Варян, призванный в армию в 2011 году, был обнаружен мертвым 29 февраля 2012 года. По данным следствия, несмотря на то, что Варян был годен к нестроевой службе, 13 февраля его назначили в наряд. Солдат был обнаружен спящим, что послужило поводом для нареканий. В качестве наказания Варяна заставили рыть выгребную яму. 29 февраля было обнаружено тело Варяна с огнестрельным ранением.

Иск в ЕСПЧ был подан в 2014 году отцом погибшего военнослужащего по факту нарушения ст.2 и ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Статья 2 (Непринятие мер по эффективной защите жизни призывника, проходящего обязательную военную службу, предположительно покончившего жизнь самоубийством на фоне жестокого унижения, издевательств и физического насилия. Отсутствие конкретных мер для защиты от жестокого обращения во время военной службы и предотвращения самоубийств. Неспособность отечественных властей провести эффективное расследование обстоятельств смерти)

Статья 13 (Отсутствие эффективного средства правовой защиты. Юридическая невозможность требовать возмещения морального вреда, причиненного в результате гибели ребенка).

После расследование всех обстоятельств инцидента ЕСПЧ зафиксировал факт нарушения права Варяна на жизнь. Согласно решению, Армения нарушила материальные и процессуальные нормы статьи 2 Конвенции. Суд обязал Армению выплатить представителю Варяна 30 000 евро (заявитель просил 70 000 евро).