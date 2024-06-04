Вторник, 4 Июня 2024 14:51

АрмИнфо.В Национальной картинной галерее представят оригинальную коллекцию армянского художника Вальмара (Владимира Маргаряна), которая формировалась с 1970-х годов.

Коллекция состоит из 60 живописных и графических произведений выдающихся армянских художников, собранных путем покупок, обмена и дарения.

Выставка включает в себя многожанровые работы авторов Советской Армении, представителей Диаспоры и Эстонии. На обороте полотен можно увидеть теплые дружеские пожелания, которые сами по себе представляют фактологическую ценность.

Открытие состоится 7 июня, в 15:00, в Национальной картинной галерее (вход с площади Республики).

Отметим, что Вальмар родился в 1948 году в Гюмри. В 1972 году окончил Ереванский художественно- театральный институт. Учился у Ерванда Кочара. По окончании института разворачивает плодотвор- ную творческую деятельность, активно участвуя в республиканских и всесоюзных выставках. 1976 - член Союза художников Армении, а с 1994 года член Союза международных художников (ЮНЕСКО). На счету у Вальмра 40 персональных и 117 групповых выставок, организованных в Армении, Москве, Эстонии, Латвии, в европейских, ближневосточных и американских Центрах культуры. Картины Валь- мара экспонируются в музеях и галереях Армении, России, США, Испании, Японии, Франции, а также хранятся в частных собраниях. 2006 - заслуженный художник Республики Армения