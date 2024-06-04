Вторник, 4 Июня 2024 13:02

АрмИнфо. Между Арменией и Турцией имеется широкое взаимопонимание по ряду вопросов. Об этом 4 июня в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

"Пришло время увидеть реализацию конкретных соглашений на земле", - сказал глава МИД РА.

Напомним, еще в декабре 2021 года Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации. В июле 2022 года в Вене была достигнута договоренность об обеспечении возможности пересечения сухопутной армяно-турецкой границы гражданами третьих стран, посещающих Армению и Турцию, а также осуществления прямых авиаперевозок грузов и запуске необходимых для этого процессов. Однако вопрос не решен до сих пор. Также в январе 2023 года Анкара проинформировала Ереван о снятии запрета на прямые авиаперевозки грузов.