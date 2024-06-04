Вторник, 4 Июня 2024 12:57

АрмИнфо.Восстановлено движение поездов на двух из восьми поврежденных участков железнодорожной инфраструктуры от станции Санаин до станции Айрум. Движение пока ограничено по скорости и типу подвижного состава.

В настоящее время идет расчистка от завалов разрушенного участка на перегоне Алаверди-Ахпат путем подрыва и демонтажа разрушенных конструкций, ведутся масштабные земляные работы по расчистке участков и строительства подъездных путей для строительной техники. На одном из разрушенных участков перегона строится терраса и формируется насыпь.

На станции Ахтала завершена работа по восстановлению линии электропередачи длиною 230 метров, а также опор и кабелей связи протяженностью 400 метров. Также проведен демонтаж и промывка напольного оборудования станции от грязи. Завершена очистка от грязи внешнего станционного оборудования, завершен демонтаж поврежденных устройств автоматики.

При этом идут поставки материалов и оборудования из-за рубежа, заключены договора и идут поставки камня с различных карьеров.

На станции Айрум идут подготовительные работы и завозятся материалы и оборудование с целью ее подготовки к приему нефтеналивных грузов. Планируется, что на базе станции Айрум будет организована временная схема завоза грузов в Армению

Всего к восстановительным работам привлечены 265 сотрудников компании «Южно-кавказская железная дорога». Общее количество командированных из России сотрудников составляет более 30 человек. Еще несколько специалистов ожидается от компании «Грузинские железные дороги».

В то же время маневровый тепловоз компании продолжает доставлять технику и людей в отрезанные от «большой земли» населенные пункты Каркоп, Чочкан, Мец Айрум и Покр Айрум.