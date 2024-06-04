Вторник, 4 Июня 2024 11:53

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не разделяет точки зрения оппозиции о провале программы правительства РА на 2021-2026 г.г.

На заседании комиссий Национального Собрания РА обсуждается отчет кабмина о выполнении бюджета страны 2023 года. Депутат НС от оппозиционной фракции "Армения" Армен Рустамян указал на те положения программы правительства, в которых говорилось о поддержке права народа Арцаха на самоопределение, безусловное сохранение территориальной целостности государства, международное признание Геноцида армян, приверженность положениям Конституции РА. Как отметил оппозиционер, в программе написано одно, а на деле все выглядит совершенно иначе.

В ответ Мирзоян подчеркнул, что этот подход оппозиции преследует цель ввести общественность Армении в заблуждение и чревато разрушительными последствиями для страны. "Этот менталитет и стал причиной всех тех трагедий, с которыми мы столкнулись. Этот тот самый менталитет, который, уверен, привнесен извне, и привел к "разбитому корыту", перед которым мы все оказались", - отметил глава МИД РА.

Правительство РА, продолжил Мирзоян, провело и продолжает проводить ряд исследований, на основании которых были откорректированы положения программы кабмина. Министр отметил, что надо иметь в виду региональные процессы. "Если в программе было записано о содействии Нагорному Карабаху, то после известных действий со стороны Азербайджана, приведших к обезлюдиванию Арцаха, не было уже смысла продолжать в том же ключе", - отметил Мирзоян.

Что касается Конституции, то, как подчеркнул министр, то и Ереван, и Баку указали на имеющиеся положения, которые являются препятствием для установления в регионе мира. Но это, как заметил глава МИД, не означает наличие вопроса в повестке переговоров, ничего подобного нет, несмотря на имеющиеся проблемы. "Об изменениях в Конституции Армении говорится с 2018 года, и утверждать, что данные обсуждения продиктованы требованиями Азербайджана - в корне неверно. Это внутреннее дело Армении", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства республики.

Напомним, что 19 января текущего года премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что стране нужна новая Конституция, которая сделает страну "более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых условиях". А в интервью Общественному радио 1 февраля он фактически дал понять, что в новой Конституции не должно быть отсылки к Декларации. И если политика Армении будет зиждиться на Декларации о независимости, на воссоединении Нагорного Карабаха и Республики Армения, то начнется война и мира никогда не будет.

До этого президент Азербайджана Алиев заявлял, что мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан только после внесения изменений в Конституцию Армении.