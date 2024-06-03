Понедельник, 3 Июня 2024 16:20

АрмИнфо.Федерация туризма заявила о старте сотрудничества с Национальным центром народной музыки и танца. Соответствующий договор был подписан между председателем Федерации Мехаком Апресяном и главой Наццентра Армен Саркисяном.

Как было заявлено 3 июня в ходе пресс-конференции, в рамках сотрудничества предусмотрено, что в турапкеты будут включены концертные программы Наццентра, что будет способствовать популяризации, интераницонализации армянского народного искусства.

Армен Саркисян сообщил, что в этом году уже ведутся работы по подготовке мероприятий на 2025 год, что необходимо для подготовки турапкетов. В общей сложности, по его словам, готовится 60 мероприятий, в том числе фестивали, юбилейные вечера и т.д.

Апресян в свою очередь подчеркнул, что одна из самых важных задач, которая стоит сегодня перед отечественной туриндустрией - эффективно использовать имеющийся ресурс. <Сегодня мы используем лишь 10-20% потенциала, который имеем. Следовательно, необходимо сделать все, чтобы превратить данный ресурс в продукт и реализовать, что будет иметь, как экономический, так и культурный и социальный эффект>, - подчеркнул глава Федерации.

Отметим, что Национальный центр народной музыки и танца был создан 14 декабря 2022 года в Ереване. Основной и важной целью деятельности организации является осуществление совместной культурной деятельности в области народной музыки и танца, в частности, сохранение и развитие традиций исполнительского искусства, формирование и удовлетворение духовных запросов общества, обеспечение ценных художественных результатов, интернационализация, повышение общественного авторитета, ознакомление культурной общественности с армянским народным искусством. В состав Центра входят Государственный ансамбль Армении <Алтунян> (1938г.), Государственный ансамбль танца Армении (1958г.), Государственный оркестр национальных инструментов Армении (2005г.), Государственный ансамбль танца <Берекамутюн> (1987г.), Государственный этнографический ансамбль "Акунк" (1974г.).