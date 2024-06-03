Понедельник, 3 Июня 2024 16:09

АрмИнфо.Глава движения "Тавуш во имя мира", предстоятель Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян потребовал привлечь к ответственности всех тех, кто называл его агентом иностранных спецслужб.

Ранее, в СНБ Армении на запрос армянских СМИ официально опровергли информацию о распространенную правительственными кругами о том, что Баграт Галстанян является агентом иностранных спецслужб.

"Заявления журналиста проправительственного информационного портала "Сивик" Давида Левоняна о том, что архиепископ является агентом "КГБ", получил от Кремля миллионы долларов, не нашли своего подтверждения в результате проверок СНБ, инициированных на основе заявления о клевете, подданного против правительственного журналиста", - говорится в заявлении Движения. В этом ключе в Движении напомнили, что проверки длились более месяца, но ничего не было найдено.

Принимая к сведению вышесказанное, архиепископ сегодня публично потребовал привлечь к ответственности всех, кто его оклеветал. "Если СНБ Армении опровергла клевету о том, что я иностранный агент, то пусть все кто оклеветал меня, будут привлечены к ответственности", - заявил Галстанян.