Понедельник, 3 Июня 2024 14:37

АрмИнфо. ОДКБ рассчитывает, что Ереван внесет ясность в перспективы своих отношений с Организацией. Об этом 3 июня в Алматы на заседании Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Отметим, что Армения вновь не принимала участие в работах Совета ПА ОДКБ.

"Скажу несколько слов о ситуации с Республикой Армения. За последний год коллеги из Армении существенно сократили своё участие в мероприятиях Организации. Тем не менее, основные механизмы взаимодействия функционируют. Республика Армения остается полноправным членом Организации, все обязательства в отношении этой страны сохраняются в полном объеме.

Рассчитываем, что политическое руководство Республики внесет ясность в перспективы своих отношений с ОДКБ. Это было бы на пользу всем участникам нашего объединения, прежде всего, для полноценного планирования будущей совместной деятельности", - подчеркнул Тасмагамбетов.

Говоря об остановке в зоне действия ОДКБ, генсек обратил внимание, что военно- политическая обстановка в мире продолжает переживать глубокую трансформацию. Нарастает конфликтный потенциал в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ.

"Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Сложными остаются внутриполитические процессы в Афганистане и сохраняются ощутимые риски на Южном Кавказе.

Вместе с тем ОДКБ является ключевым фактором сохранения стабильности на Евразийском пространстве, способным обеспечить безопасность государств - членов Организации. Неизменной остается приверженность ОДКБ объединительной повестке, поиску решений по всеобъемлющему и долгосрочному урегулированию кризисных ситуаций преимущественно политико-дипломатическими средствами. В то же время, сегодня, с учетом новых политических реалий, необходимость дальнейшего совершенствования деятельности нашей Организации приобретает особую актуальность", - отметил генсек ОДКБ.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце февраля в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ.

В Секретариате ОДКБ заявили, что не получали соответствующих уведомлений от Еревана. А в МИД России потребовали разъяснений по этому вопросу от Армении. В российском ведомстве выразили уверенность, что снижение участия Армении в мероприятиях ОДКБ не отвечает интересам армянского народа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко же выразил уверенность, что ОДКБ "не рухнет" без Армении. Позже Армения также отказалась выполнять свои финансовые обязательства перед ОДКБ.