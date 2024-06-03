Понедельник, 3 Июня 2024 14:31

АрмИнфо. Бывший заместитель начальника Полиции Армении Левон Ераносян, обвиняемый в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств во время апрельских акций протеста 2018 года, приговорен к 4 года лишения свободы, однако он вышел на свободу по амнистии. Об этом стало известно из вердикта, оглашенного сегодня судьёй Арутюном Манукяном.

Как стало известно из судебного приговора, обвинение против Ераносяна было переквалифицировано из превышения должностных полномочий в злоупотребление полномочиями, неправомерное поведение или бездействие. После этого было решено уголовное преследование по данной части прекратить из-за истечения срока давности.

Также было переквалифицировано обвинение, предъявленное по части 3 статьи 309 УК (Превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия), подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 375 (Злоупотребление властью, превышение власти или бездействие, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия). Ераносян был приговорен к 4 годам лишения свободы с применением амнистии.

Напомним, что Левону Ераносяну было предъявлено обвинение по ч. 2 и 3 ст. 309 (Превышение должностных полномочий, соединенное с применением насилия, оружия или специальных средств и повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса Армении в 2018 году. В отношении Ераносяна была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сам Ераносян не признал себя виновным в инкриминируемом ему деянии.