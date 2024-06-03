Понедельник, 3 Июня 2024 14:28

АрмИнфо.В Армении нет американских биологических лабораторий. Об этом на запрос АрмИнфо заявили в посольстве США в Армении.

Ранее в армянском сегменте социальных сетей начала циркулировать информация о том, что в результате наводнения в Лорийской и Тавушской областях, пострадала одна из американских биологических лабораторий (в Ванадзоре) и сегодня существует вероятность вспышки эпидемии в регионе.

АрмИнфо направило в посольство США запрос с целью уточнить, соответствует ли действительности информация о повреждении лаборатории, и если да, то есть ли вероятность утечки данных.

На запрос АрмИнфо в посольстве США в Армении, в частности, заявили: "В Армении нет американских биологических лабораторий. Агентство по уменьшению угроз Министерства обороны США (DTRA) оказало некоторую помощь правительству Армении в плане ремонта лабораторий, находящихся у нее на балансе".

В этой связи в посольстве США в Ереване порекомендовали обратиться в правительство Армении для уточнения текущего статуса биологических лабораторий.

Напомним, что в 2016 году при финансировании МО США в Армении открылись три лаборатории - в Ереване, в Гюмри и в Иджеване. Сегодня, по данным экспертов их число достигло 13. После их открытия в армянских и российских СМИ широкую огласку периодически получают публикации о том, что эти лаборатории являются объектами двойного назначения и могут быть использованы в военных целях для создания и производства биологического оружия. На создание референс-лаборатории в Ереване МО США выделило $15,5 млн, а общий объем финансирования

составил $18 млн.

В Ереване, для полного строительства референс лаборатории отдела продовольственной безопасности для особо опасных патогенов Министерства сельского хозяйства РА было вложено $4,1 млн, а на ремонтирование референс лаборатории "Национального центра по контролю и профилактике заболеваний" Минздрава Армении правительством США было вложено $9,8 млн., обеспечив сейсмическую устойчивость здания и создав необходимую лабораторную инфраструктуру. Дополнительные $1,7 млн. для обеих лабораторий было выделено на приобретение нового оборудования и мебели.

Примечательно, что Москва и Ереван анонсировали начало работы над документом о допуске российских специалистов на американские биолаборатории в РА еще в 2018 году. Более того, 11 ноября 2019 года в Ереване главами МИД Армении и России на совместной пресс-конференции было сообщено о завершении работы в этом направлении, и ожидании согласования документа на межведомственном уровне в двух странах. Однако, после этого все разговоры по этому вопросу затихли.

Для поддержания лабораторий США тратят огромные средства. Например, в Украине они потратили 200 млн. долларов (количество биолабораторий на Украине составляет более 30-ти единиц), в Грузии - более 150 млн долларов, а в Казахстане - более 130 млн. долларов. В Армении в эти лаборатории было инвестировано более 25 млн долларов. Они действуют в Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Иджеване и других областях республики. Бюджет "Биологической программы совместного участия" составляет 2,1 млрд долларов, и финансируется американским Агентством по снижению угрозы безопасности (DTRA).