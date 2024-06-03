Понедельник, 3 Июня 2024 14:27

АрмИнфо.В ближайшие годы Армения столкнется с проблемой демографии, которая вызвана старением общества. Об этом 3 июня в ходе обсуждений отчета о выполнении бюджета 2023 года заявил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян.

По его словам, с годами количество пенсионеров будет более значительным в составе населения страны. По этой причине необходимо создать все условия для того, чтобы обеспечить лиц пенсионного возраста участием на рынке труда.

Министр добавил, что два года шла работа над разработкой стратегии в сфере демографии, однако дважды ее применение затягивалось по причине наплыва людей из-за российско-украинского конфликта вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. В этой ситуации возникла необходимость в паузе для того, чтобы оценить ситуацию в целом и перспективами ее развития для применения различных моделей. Стратегия разработана на основе всеобъемлющих обсуждений и рекомендаций со стороны Венского института демографии и двух из пяти ведущих в мире специалистов.

Министр отметил, что существует несколько направлений для решения имеющейся проблемы: одно из них - рождение детей, второе - неизбежность демографии и третье - обеспечение людей достойной работой для создания ценностей. Несмотря на то, что стратегия пока не принята, тем не менее, приняты законы, направленные на ее реализацию. К примеру, пенсионерам дано право на заключение трудового договора с работодателями.