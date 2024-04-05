Пятница, 5 Апреля 2024 16:55

АрмИнфо. Сотрудники Комитета госдоходов Армении задержаны по подозрению в коррупции, сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

Согласно информации, следователи Антикоррупционного комитета в результате масштабной оперативно-розыскной работы установили, что старшие оперуполномоченные Следственного и оперативно-розыскного управления КГД причастны к ряду коррупционных дел.

В результате, сотрудников КГД - Камсара Аветисяна и Володю Авагяна доставили в Антикоррупционный комитет. Проводятся обыски в кабинетах указанных чиновников.

АрмИнфо не удалось дозвониться до ответственных лиц Антикоррупционного комитета для уточнения информации.