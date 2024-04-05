Пятница, 5 Апреля 2024 16:03

АрмИнфо. МИД Иордании выступил с заявлением, в котором осудил попытки израильской полиции выдворить армян из поместья "Коровий сад" в Старом городе.

В МИД Иордании напомнили, что поместье принадлежит Армянскому Патриархату Иерусалима. Во внешнеполитическом ведомстве назвали данные действия израильской полиции незаконными и неприемлемыми, в том числе и с точки зрения международного права. "Таким образом нарушается и существующая историко-правовая ситуация в оккупированном Иерусалиме", - заявили в МИД Иордании.

В свою очередь министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, поделившись заявлением внешнеполитического ведомства страны в своем микроблоге в Твиттер (Х), в частности, написал: "16-вековое армянское присутствие в Иерусалиме находится под угрозой со стороны Израиля. Конфисковав землю Армянского Патриархата и продолжая преследовать христиан Иерусалима, Израиль пытается изменить идентичность Священного города. Церковь сопротивляется. Международное сообщество должно поддержать это сопротивление", - написал Сафади.

Отметим, что 3 апреля 2024 года, примерно в 11:00 по местному времени, израильская полиция начала незаконное выселение с территории "Коровьего сада" Армянского Патриархата Иерусалима, уничтожая имущество Армянского Патриархата Иерусалима, а также нападая на духовенство и местных армян. Добавим, что это уже не первая попытка силового захвата имущества Армянского Патриархата в Старом городе.

Данные действия израильской полиции уже осудило Генконсульство Франции, которое призвало израильские власти воздерживаться от односторонних действий в Армянском квартале Иерусалима

Напомним, что армянская община Иерусалима с 5 ноября 2023 года круглосуточно и без выходных защищает свою собственность. Только за последние 150 дней ее представители столкнулись со шквалом безнаказанных нападений.

Движение за спасение сада призывает все международные организации оказать давление на правительство Израиля, чтобы разрешить эту ситуацию, которая ставит под угрозу 1700-летнее присутствие армян в священном городе Иерусалим.

Напомним, что в июле 2021 года Армянская Патриархия Иерусалима подписала договор с израильской компанией, дав ей право построить на участке "Коровьего сада" отель класса люкс, с правом сноса нескольких исторических зданий. Патриаршество отменило сделку после протестов армянской общины, а также властей палестинской автономии. После этого на армянскую общину начались нападения, последняя атака произошла 28 декабря 2023 года, когда около 30 вооруженных лиц напали на участок, нанеся телесные повреждения нескольким активистам-армянам, дежурившим там, в том числе священнику и студентам семинарии.